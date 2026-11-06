Kad trojke pljušte, Partizan gazi! Makabi nije imao šta da traži u Beogradu

Makabi je na svojoj koži surovo osetio koliko lagano bek crno-belih može da iscepa mrežicu. On je sa tri vezane trojke pokrenuo ekspresnu seriju već u prvoj deonici, a Partizan je na ovom meču ubacio čak 14 trojki — što je ubedljivo najviše ove sezone u Evroligi — i to uz izuzetno visoke procente šuta!

Tompson je na kraju ubacio pet trojki i bio najefikasniji u pobedi sa 16 poena, izvanredno ga je pratio Lamar Stivens sa 14 poena, dok je Antonio Rivs dodao 13.

Znalo se odmah da će biti potreban đavolski dobar šut Partizanu Mozzart Bet da ovu utakmicu otvori kako treba, a izabranici Đoana Penjaroje otvorili su je skoro pa perfektno! Pre svih Itan Tompson, koji je najzad odigrao četvrtinu koja je u potpunosti nagovestila sve njegove vrhunske kvalitete. Tri ubačene trojke pokrenule su motor crno-belih, pa je domaći tim izgledao toliko dominantno u prvih pet minuta da je u jednom momentu na semaforu stajalo nestvarnih 23:7. Za kladioce u Mozzartu to je značilo da je ovaj tip ekspresno prošao kroz MOZZART RELAX i da su barem što se toga tiče mogli mirno da se opuste, ali su se dešavanja na parketu ubrzo zakomplikovala.

*** Evroliga, 10. kolo ***

PARTIZAN MOZZART BET – MAKABI TEL AVIV 88:67

(28:23, 22:12, 22:17, 13:15)

Beogradska arena, Novi Beograd.

Sudije: Medi Difala, Manul Atard, Kristijan Tajs.

PARTIZAN MOZZART BET: Džons 7 (7as), Vildoza -, Tompson 16 (5/9 za tri, 4sk, 4as), Nakić, Frenks 11 (4sk, 3as), Marinković 9, Tanasković 11 (7sk), Stivens 14 (8sk, 3as, 3bl), Lakić -, Pajola 5 (5as), Lovernj 2 (4sk).

MAKABI TEL AVIV: Hord 9 (6sk), Klark 8 (6as), Bejkot -, Skorin -, Briset 7 (7sk), Rejman -, Dibartolomeo -, Valas 6, Lif 8, Tajs 11, Madar 10 (4sk, 4as, 4iz), Kolson 8.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

-------------------------

Čim je Karlik Džons otišao na klupu da predahne, tečna igra Partizana je momentalno stala i prestala da funkcioniše. Makabi je to surovo iskoristio i do kraja prve deonice napravio ogromnu seriju 16:6 kojom se u potpunosti vratio u život.

Prišao je „Ponis Izraela” na svega četiri poena zaostatka početkom drugog kvartala i bilo je više nego evidentno da je odbrana ta koja mora hitno da se zategne kako bi se ovaj meč prelomio. Penjaroja je napravio nekoliko ključnih taktičkih korekcija, poslao na parket Alesandra Pajolu i Lamara Stivensa, a stvari su se iz korena okrenule za 180 stupnjeva!

Stivens je sa dve brutalne blokade doslovno zaključao sve prilaze košu, a iz takve granitne defanzive se izrodila ubojita tranzicija Partizana u kojoj su svi momci u crno-belim dresovima leteli po parketu Beogradske arene.

Za tili čas Partizan je vratio ubedljivu, dvocifrenu prednost. Išla je razlika i do velikih 17 poena prednosti, dok je na velikom odmoru na semaforu stajala ubedljiva zaliha — 50:35!

Nije tu bio kraj sjajnoj i tečnoj igri Partizana Mozzart Bet, jer je bilo evidentno da ova ekipa crno-belih ne sme sebi više da dopusti bilo kakve veće padove u igri. Surova lekcija naučena je u Lionu, gde je Partizan imao dvocifrenu prednost početkom četvrtog kvartala pa zamalo sve prosuo, zato je večeras bilo neophodno igrati sa maksimalnim gasom do samog kraja — i to je ova ekipa u potpunosti uradila!

Prednost izabranika Đoana Penjaroje eksplodirala je na velikih i nedostižnih 20 poena razlike, ali niko u tim trenucima nije dobio više gromoglasnih aplauza od povratnika Vanje Marinkovića. Beogradska arena je u potpunosti eksplodirala u samom finišu trećeg kvartala kada je kapiten hladnokrvno pogodio dalekometnu trojku direktno uz zvuk sirene! Taj potez vratio je ogromnih 20 poena prednosti i priredio pravi pravcati delirijum na tribinama.

Sve posle toga je bilo samo odrađivanje posla u četvrtom kvartalu.

EVROLIGA - 10. KOLO

Sreda

Real Madrid - Panatinaikos 112:115

/Feliz 27 - Nan 33/

Četvrtak

Efes - Pariz 90:95

/Pejn 33 - Hifi 28/

Fenerbahče - Baskonija 84.65

/Horton Taker 19 - Simons 13/

Hapoel Tel Aviv - Barselona 90:93

/Brajant 25 - Brizuela 22/

Asvel - Bajern 95:99

/Mils 22 - Vajli 22/

Olimpija Milano - Valensija 73:84

/Bolmaro 16 - Tejlor 17/

Petak

Bešiktaš - Žalgiris 67:83

/Omoruji 17 - Tubelis 14/

Olimpijakos - Crvena zvezda 57:62

/Vezenkov 27 – Nvora 18/

Virtus - Dubai 75:93

/Dijara 19 – Kabengele 16/

Partizan Mozzart Bet - Makabi Tel Aviv 88:67

/Tompson 16 – Tajs 11/