Dobro došli u Mozzart Bet Superligu - imamo VAR, poslužite se crvenim kartonima

Videli smo minulog vikenda. U 2. kolu šampionata Srbije obe ekipe koje su tek ušle u Superligu, Zemun i Mačva, dobile su direktne crvene kartone. To je nešto što im se ranijih godina nije često dešavalo. Možda i zbog činjenice da arbitri tada nisu imali pomoć video-tehnologije, pa su ponekad i mogli da prođu nekažnjeno neki malo grublji startovi.

Svakoj ekipi koja posle dužeg vremena uđe iz drugog u elitni rang treba vremena da se adaptira na jaču ligu. Rivali su kvalitetniji, igra brža, pažnja javnosti znatno veća, ali to su samo neke od razlika. Možda i najveća u Srbiji je ta što u Mozzart Bet Superligi postoji VAR, u Mozzart Bet Prvoj ligi ne, pa je očigledno i na to potrebno ekipama da se naviknu.

U Superligi to se ne prašta. Saznao je to u subotu napadač Zemuna Novak Petrušić, koji je u 36. minutu meča sa IMT-om neoprezno uklizao na sredini terena i pokosio Nikolu Glišića. Zatim, u nedelju je Mačvin Boško Vraštanović u 52. minutu isključen zbog toga što je faulirao napadača Partizana Žea, kao poslednji čovek odbrane. Na obe utakmice baš su ta isključenja kumovala porazima njihovih ekipa. 20.00: (1,70) Brejdablik (4,00) IBV (4,10) Nisu bile slične situacije. Petrušić je “zgrešio” pri rezultatu 0:0, presudilo je neiskustvo i prevelika želja 21-godišnjeg Beograđanina da se dokaže na velikoj sceni. Samo nedelju dana posle gola protiv Partizana (2:2) kojim je Zemunu doneo prvi bod, Petrušić je nepotrebno uklizao na sredini terena kako bi došao do jedne “ničije” lopte. I što je najgore, stigao je prvi, ali je potom nepotrebno podigao nogu i udario Glišića u koleno. Sudija Nikola Radenković, koji je bio blizu tog događaja, momentalno je izvadio crveni karton. Potom, igra je zaustavljena, u VAR sobi se skoro tri minuta analizirao snimak zbog činjenice da je Petrušić prvo šutnuo loptu, ali na kraju je procena bila da je faul imao intenzitet za isklučenje. Već u sledećem napadu IMT je dao gol i igra Zemuna se skroz raspala. Na kraju je bilo 4:0 u Loznici.

Vraštanović je pak dobio crveni karton u momentu kada je Partizan već vodio u Šapcu sa 1:0. Činjenica, Mačva je izgledala solidno na terenu, nije delovalo da će Beograđani lako da privedu utakmicu kraju, ali u 52. minutu baš je Vraštanović poslao loše dodavanje iz poslednje linije, Partizan je krenuo u kontranapad i Že je imao priliku da izađe sam pred golmana Mačve. Momenat pre nego što je Brazilac ušao u šesnaesterac Vraštanović se bacio kako bi došao do lopte. Nije je pogodio, ali jeste Žeovu nogu. Sudija Lazar Lukić mu je pokazao žuti karton, ali potom su ga pozvale kolege iz VAR sobe da pogleda snimak događaja iz više uglova. Procena je da je vezista Mačve bio poslednji igrač odbrane iako je i Slobodan Sladojević bio blizu, pa je Vraštanoviću poništen žuti i pokazan direktan crveni karton.