Dobro došli u Mozzart Bet Superligu - imamo VAR, poslužite se crvenim kartonima

Vreme čitanja: 9min | pon. 27.07.26. | 10:04
Novajlije Mačva i Zemun u razmaku od 24 sata osetili na svojoj koži najveću razliku između drugog i elitnog ranga srpskog fudbala
Svakoj ekipi koja posle dužeg vremena uđe iz drugog u elitni rang treba vremena da se adaptira na jaču ligu. Rivali su kvalitetniji, igra brža, pažnja javnosti znatno veća, ali to su samo neke od razlika. Možda i najveća u Srbiji je ta što u Mozzart Bet Superligi postoji VAR, u Mozzart Bet Prvoj ligi ne, pa je očigledno i na to potrebno ekipama da se naviknu.
Videli smo minulog vikenda. U 2. kolu šampionata Srbije obe ekipe koje su tek ušle u Superligu, Zemun i Mačva, dobile su direktne crvene kartone. To je nešto što im se ranijih godina nije često dešavalo. Možda i zbog činjenice da arbitri tada nisu imali pomoć video-tehnologije, pa su ponekad i mogli da prođu nekažnjeno neki malo grublji startovi.
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U Superligi to se ne prašta. Saznao je to u subotu napadač Zemuna Novak Petrušić, koji je u 36. minutu meča sa IMT-om neoprezno uklizao na sredini terena i pokosio Nikolu Glišića. Zatim, u nedelju je Mačvin Boško Vraštanović u 52. minutu isključen zbog toga što je faulirao napadača Partizana Žea, kao poslednji čovek odbrane.
Na obe utakmice baš su ta isključenja kumovala porazima njihovih ekipa.
20.00: (1,70) Brejdablik (4,00) IBV (4,10)
Nisu bile slične situacije. Petrušić je “zgrešio” pri rezultatu 0:0, presudilo je neiskustvo i prevelika želja 21-godišnjeg Beograđanina da se dokaže na velikoj sceni. Samo nedelju dana posle gola protiv Partizana (2:2) kojim je Zemunu doneo prvi bod, Petrušić je nepotrebno uklizao na sredini terena kako bi došao do jedne “ničije” lopte. I što je najgore, stigao je prvi, ali je potom nepotrebno podigao nogu i udario Glišića u koleno.
Sudija Nikola Radenković, koji je bio blizu tog događaja, momentalno je izvadio crveni karton. Potom, igra je zaustavljena, u VAR sobi se skoro tri minuta analizirao snimak zbog činjenice da je Petrušić prvo šutnuo loptu, ali na kraju je procena bila da je faul imao intenzitet za isklučenje. Već u sledećem napadu IMT je dao gol i igra Zemuna se skroz raspala. Na kraju je bilo 4:0 u Loznici.
Vraštanović je pak dobio crveni karton u momentu kada je Partizan već vodio u Šapcu sa 1:0. Činjenica, Mačva je izgledala solidno na terenu, nije delovalo da će Beograđani lako da privedu utakmicu kraju, ali u 52. minutu baš je Vraštanović poslao loše dodavanje iz poslednje linije, Partizan je krenuo u kontranapad i Že je imao priliku da izađe sam pred golmana Mačve. Momenat pre nego što je Brazilac ušao u šesnaesterac Vraštanović se bacio kako bi došao do lopte. Nije je pogodio, ali jeste Žeovu nogu.
Sudija Lazar Lukić mu je pokazao žuti karton, ali potom su ga pozvale kolege iz VAR sobe da pogleda snimak događaja iz više uglova. Procena je da je vezista Mačve bio poslednji igrač odbrane iako je i Slobodan Sladojević bio blizu, pa je Vraštanoviću poništen žuti i pokazan direktan crveni karton.
Iako je Mačva ubrzo posle toga izjednačila, a kasnije do 88. minuta držala 1:1, trener Šapčana Nemanja Glušica je posle utakmice izjavio kako je taj crveni karton rešio utakmicu. Nije baš bila na terenu tolika razlika kao na meču IMT-a i Zemuna, ali činjenica je da bi Beograđanima bilo neuporedivo teže da je Mačva ostala sa 11 igrača na terenu.
Prošle sezone Mačva i Zemun su na po 35 utakmica u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije dobili ukupno pet crvenih kartona. Šapčani tri, Zemunci dva, od čega je samo jedan bio direktan crveni.
Pomenuti Sladojević je dvaput isključen prošle sezone. U 6. kolu protiv Borca 1926 iz Čačka (3:1) je dobio drugi žuti karton u 74. minutu, a zatim je i u 34. kolu protiv Voždovca (1:0) takođe isključen posle drugog žutog kartona u 89. minutu. Takođe dva kartona je dobio i Uroš Kilibarda u 16. kolu protiv Grafičara (0:2).
Zemunu je u 12. kolu isključen Milan Jokić protiv Voždovca (3:1), dobio je direktan crveni karton, a zatim je Đorđu Jovanoviću protiv Grafičara (1:2) u 20. kolu pokazan drugi žuti u 95. minutu.
Mozzart Bet Superliga je malo drugačija. Oba tima već posle 180 minuta fudbala imaju po jedno isključenje. Uz to Zemuncima su pokazana četiri žuta kartona protiv Partizana, dok je Mačva u duelima sa Crvenom zvezdom (0:5) i Partizanom dobila ukupno sedam javnih opomena.
Svaka škola se plaća, a ova ih je koštala po tri poena. Moraće i jedni i drugi mnogo opreznije već narednog vikenda, kada Zemun u Ubu bude ugostio Radnički iz Niša, a Mačva bude gostovala Vojvodini u Novom Sadu.
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MOZZART BET SUPERLIGA - 2. KOLO
Subota
Radnički Niš - Čukarički 0:2 (0:2)
/Miladinović 26, Đoković 29/
IMT - Zemun 4:0 (1:0)
/Martos 40, Keita 56, Novičić 63pen, Cojić 78/
OFK Beograd Mozzart Bet - Radnik Surdulica 0:0
Nedelja
Crvena zvezda - Vojvodina 3:1 (2:1)
/Bukari 15, Kostov 19, Šarić 90+3 - Mulahusejnović 32/
Mladost - Novi Pazar 0:0
Mačva - Partizan 1:3 (0:1)
/Vidakov 59 – Zubairu 10, Sek 88, Traore 90+4/
Odloženo
Radnički Kragujevac - Železničar