Vašar u Šapcu

Na primer, Kristijan Tojčić je pokušao da prevari sport tako što je pao u kaznenom prostoru i uhvatio se za glavu pošto ga je Že dodirnuo po stomaku. Ružno, neshvatljivo, nepotrebno. Svaka odluka Lukića sa kojom se Šapčani nisu saglasili izazivala je kod njih bes koji je stvorio napeti ambijent i u spiralu nervoze uvukao goste.

Drugo, od prvog zvižduka Mačva je pokušavala i uspela da uvede crno-bele u nervozu. Gestovima i startovima, od kojih su neki sankcionisani žutim kartonima (samo u prvom poluvremenu sudija Lazar Lukić ih je pokazao četiri ekipi Nemanje Glušice). Sve garnirano prigovorima i unošenjem u lice rivalima, preko granice ukusa, kao da gledamo najlošiju verziju Hetafea pod vođstvom Hosea Bordalasa . Čak se i izjava trenera kako je njegov tim bio bolji od Partizana sve do isključenja Boška Vraštanovića (56. minut) uklapa u utisak o udaljavanju od fudbala, a približavanju vašaru. Svako ima pravo da misli šta želi, ali malo realnosti i gospodstva nije naodmet.

Ni oni se nisu proslavili reakcijama. Faulovi Žea (udario rivala na deset metara od gol-aut linije) i Nemanje Trifunovića (povlačenje za dres) nisu u skladu sa renomeom velikog kluba. Reakcije defanzivaca Stefana Milića i Vukašina Đurđevića takođe odudaraju od stila kakav bi fudbaler Partizana trebalo da promoviše – da ne pada u vatru, posebno ne protiv ekipe koja je tek ušla u elitu i još se služila trikovima kako bi isprovocirala favorita. Ono što je na kraju meča uradio Demba Sek teško je objašnjivo uz sve pokušaje da se razume nervoza u oba tabora. Senegalac je uhvatio za gušu Luku Pejovića i crvenim kartonom odmogao Partizanu pred naredno kolo i susret sa IMT-om, koji izgleda dobro na početku prvenstva.

Udaranja, čupanja, odgurivanja, padanja... Kao da je neki drugi sport. Na primer, borilački, jer su momci koji bi trebalo da budu primer mladima jurili jedni druge kao da su u ringu. Otužno. To nije fudbal. I to, sigurni smo, nije Mačva kakvu zagovara Filip Pejović kao njen predsednik, ranije dugogodišnji kapiten. A tek nije Partizan kakav bi navijači voleli da vide. Ne samo u smislu igre (tu je i-ha-haj daleko od želja Saše Ilića, ali realno gledano trener ima užasno limitiran tim), nego i držanja. Nije naodmet da se nekad pokaže stav, da se uspravi kičma, ali nije u redu da se rival juri po terenu kao u nekoj opštinskoj ligi. Ako se tražilo da krv malo više struji kroz vene Partizanovih fudbalera, to se odnosilo na utakmice u Evropi i večite derbije, a ovakve mečeve kao što je bio u Šapcu potrebno je rešiti tako što se protivnik smiri sa dva-tri gola u prvom poluvremenu.

Danka Lazovića kao generalnog i Radosava Petrovića kao sportskog direktora, osim poslova u prelaznom roku, čeka jednako izazovan zadatak sa kojim verovatno nisu planirali da se susretnu – da porade na ponašanju igrača. Opšta anarhija na terenu može da se tumači i kao izraz nemoći ekipe, crveni karton ne samo kao odraz nediscipline nego i kućnog vaspitanja, kao da svako radi šta hoće, sa loptom i bez nje. I svako se ponaša kako želi.

Kao na vašaru...