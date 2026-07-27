Internet rat transfer specijalista: Fabricio Romano na udaru zbog Diomandea

U vremenu u kojem je poverenje u “mejnstrim” medije palo na istorijski minimum Romano je postao internet zvezda i mladima možda i najbitniji izvor transfer informacija. Ne bez kontroverzi doduše. Umeo je da požuri s vestima i objavi da je Kristijan Atsu spasen iz ruševina posle zemljotresa u Turskoj, ispostavilo se da je nažalost umro. U Danskoj su ga optuživali da je nudio klubovima da za novac piše pohvalno o njihovim igračima. Kritikovali su ga i zato što je radio plaćene promocije za Saudijce. Da bi danas ušao u klinč i sa kolegama s “X” mreže.

Proizvod je to modernog doba. Nekad su vesti donosile isključivo redakcije. U vreme interneta i društvenih mreža pojavio se veliki broj takozvanih “transfer gurua”. Prvi je bio Đanluka di Marcio . Ovog leta možda najbolje vesti donosi Dejvid Ornstajn iz Njujork tajmsa, u Nemačkoj je bez konkurencije Skajov Florijan Pletenberg . Ali niko svoj “brend” nije učinio toliko prepoznatljivim kao Fabricio Romano s emotikonima i onim sad čuvenim “Here We Go”.

Konkretno sa pomenutim Pletenbergom, a sve zbog Jana Diomande, odnosno Romanove tvrdnje da je njegov transfer iz Lajpciga u Real Madrid dogovoren za obeštećenje od preko 100.000.000 evra. Pletenberg je odgovorio, ne pominjući Romana po menu.

“Jedna napomena oko sage u vezi sa Janom Diomandeom, jer sve više stvari u ovom poslu postaje malo smešno. Ako je sve dogovoreno između Lajpciga i Reala onda bismo mogli da izvestimo o tačnoj visini transfera, zar ne? Ali činjenica je da nema dogovora. To uporno ponavljaju i Lajpcig i Real i igračevo okruženje. Ako je ponuda od 100.000.000 evra odbijena onda je vrlo očigledno da će konačno obeštećenje biti znatno veće, zar ne? Real očekuje da se sve završi sutra ili najkasnije u tokom nedelje. Diomande hoće u Madrid i ima usmeni dogovor do 2031. Ali razgovori između klubova se nastavljaju. A Diomande treba prvo da se vrati u Lajpcig”, napisao je Pletenberg.

Romano se samoinicijativno umešao u priču komentarišući prethodni citat na nalogu koji se inače bavi zbivanjima u Čelsiju.

“Ne brinite, Diomande ide u Real kao što je Klop otišao u Nemačku. A pitajte za lažnu vest da je Mančester Siti ponudio 100.000.000 evra za Diomandea, iako oni već danima nisu u priči, dok je Real napredovao. Svi su dobri kad pričaju o drugima (čak nisu ni toliko dobri, jer ne znaju ni da me taguju), ali prvo nek provere svoje vesti, pa nek govore o meni”. Tu se već zakuvalo, pa je Pletenberg odgovorio.

“Okej, vau. Nažalost si prešao liniju optužujući me za lažnu vest o ponudi Mančestera (koju nikada nisam objavio). Nisam želeo ovo da pominjem, ali tvoj izveštaj o Klopu je smešan i izraz nepoštovanja prema svakom novinaru koji se zaista bavi izveštavanjem. Objavio si ono ‘here we go’ dan pošto ga je Fudbalski savez Nemačke zvanično imenovao u saopštenju. Napisao da se uskoro potpisuje nedelju dana kasnije… Svako je mogao da napiše da će Klop da potpiše, jer je bilo očigledno da će biti novi selektor. Ali tvoj izveštaj je bio zasnovan na verovatnoći, ne na istinskim dogovorima”.

I onda se priča malo otela i izašla iz okvira “prijateljske komunikacije”.

“Dokle god budeš brisao lažne ‘here we go’ postove i budeš objavljivao rezultate pre no što se utakmica završi samo zbog algoritama i potrebe da budeš prvi u trci sa 433 i aplikacijama za uživo rezultate, samo da bi ih brisao pet minuta kasnije jer je Nejmar dao gol, trebalo bi da budeš malo tiši. Isto važi i za primere kada ne navedeš originalan izvor što se uglavnom i dešava na tvojim Instagram objavama. Radi svoj posao, mi ćemo svoj. Ali je ironično da ti optužuješ druge za širenje laži. Laku noć”, napisao je Pletenerg uz “skrinšot” Romanovog posta sa mundijalskog sudara Brazila i Norveške uz rezultat 0:2 (Nejmar je u desetom minutu nadoknade pogodio za 1:2). Romano nije ostao nem.

“Ti si počeo da optužuješ, a ja sam prešao granicu. Sad si me bar dobro tagovao. Možda bi trebalo da podelim privatne poruke koje smo razmenili pre par godina kada si me pitao: ‘Kako da povećam broj pratilaca’. I kad si mi pisao: ‘Tvoj posao je moja motivacija’. Sad me ti učiš poslu ovde. Ali neću da izlazim iz konteksta kao ti. Odgovorio sam na temu, Diomandea, podelio tvoj tvit na kome piše da je ‘Mančester Siti spreman da pošalje ponudu’, a ti skrećeš na druge teme. Samo nastavi. A i raspitaj se malo o tome ko je ‘desetka’ na Enfildu. I zapamti: ti si počeo ovaj cirkus s tvojim postom o Diomandeu u Madridu, što će (sigurno) da se desi. Ovo je moj poslednji odgovor. Uživaj”. Kad je pomenuo ovu “desetku” na Enfildu, Romano je mislio na Pletenbergovu tvrdnju da bi Florijan Virc voleo da u Liverpulu dobije dres sa tim brojem na leđima. To se na kraju nije desilo, ona je ostala ne leđima Aleksisa Mekalistera. Mada Pletenerg nije ni rekao da će se njen vlasnik menjati, samo da bi je Virc želeo, čak ne i da je tražio. Kako bilo…

“Lepo je da znamo (i ja i ostali”, da si voljan da objaviš privatnu prepisku. Tužno. Da, jesi bio uzor mnogima. Pa i meni. Nažalost, meni više nisi… U međuvremenu, proveriću da li na Enfildu još može da se kupi dres Marka Geija. To je bio tvoj ‘Here we go’, zar ne? Tvoj najveći problem je što čim nešto ne znaš ili nemaš odmah proglasiš za netačnu vest. Srećom, ne znaš sve. Prijatan dan, legendo”.