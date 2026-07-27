Zvezdine rezerve u igri i kada će početi da ih koristi...

I kada bismo secirali igru Crvene zvezde, mnogo toga pozitivnog bismo mogli da kažemo kada je reč o ofanzivnom delu tima. Crvena zvezda je dala tri gola, imala još brdo šansi i upriličila veliko veče Dragana Rosića u Ljutice Bogdana. Rezervista Mohamed Čam je imao tri ključna dodavanja za pola sata na terenu, dok je Osman Bukari sam sebi priredio lepu dobrodošlicu na najvećem srpskom stadionu. Utisak prvog poluvremena bio bi još bolji da Vojvodina nije povremeno prelako dolazila u poslednju trećinu. Kolosalnu šansu odbranio je Mateus, Lazar Ranđelović u nekoliko situacije nije bio dovoljno fokusiran da nagradi Novosađane...

Sve je to bio indikator ne možda velikih problema, ali i rupica u igri tima Dejana Stankovića koje ne bi smele da se ponavaljaju u vrlo stresnom avgustu. Govorimo i projektovanoj plej-of rundi kvalifikacija za Ligu šampiona, kada će preko puta biti tim u znatno boljem momentu od Vojvodine.

Crvena zvezda je Vojvodini u prvom derbiju prvenstva dala „topa fore“. Nije igrao jedan od kapitena tima Rade Krunić, što se i te kako osetilo u prvom poluvremenu, kada se igralo spuštenih gardova. Lako su Novosađani dolazili do poslednje trećine i izazivali mladog Stefana Gudelja i Strtahinju Erakovića. Zaigrao je mladi Trebinjac u paru sa reprezentativcem Srbije usled bonus pravila, dok je Miloš Veljković dobio voljno...

I čini se da upravo u defanzivi Crvena zvezda ima najviše prostora da napreduje. Jedan deo negativnih pojava iz duela sa Vojvodinom proisticao je iz činjenice da srpski šampion i dalje nije profilisao vođu poslednje četvorke. Možda se to promeni dolaskom reprezentativca Gane Lukasena. Ali samo možda, pošto će on imati vrlo kratak rok za inicijaciju. Sa ozbiljnim ekipnim treninzima počeće tek sutra, što znači da će biti dostupan tek za mečeve protiv Vikingura ili Larna.

Defanzivna idila ili povezanost biće najveći izazov za Dejana Stankovića u narednom periodu. Napred ima još mnogo neiskorišćenog potencijala, pošto su se klupe protiv Vojvodine ulazili Čam, Katai i Arnautović, projektovan da bude prvi špic. Očekivanja su i da Mirko Ivanić podigne formu, kao i da Mohamed Abu Fani bude korisnije u odbrambenim zadacima.

Sa trojicom štopera crveno-beli su izgledali stabilnije.

„Treba nam ovakav meč. Treba nama, treba Vojvodini. Mnogo tranzicije, dobili smo nekoliko lopti iza leđa. Trčali i spašavali. Malo je dole bio pakao. Mnogo zagušljivo, teško. Bili smo i mi i Vojvodina rastrčani, ali smo potom pali. U drugom poluvremenu je bilo malo prostora. Mnogo dugih lopti, mnogo duela“, poručio je Dejan Stanković po završetku meča.

Napravio je nepopularan potez, bar iz ugla navijača, Dejan Stanković odlukom da u nastavku meča zaigra sa trojicom štopera. Ali je njegov potez dao rezultat. Vojvodina je bila pasivna, Crvena zvezda je stvorila dovoljan broj šansi.

„Jeftino primljen gol, posle toga sam promenio formaciju, oduzeo dubinu Vojvodini, zašto bih rizikovao kada imam rezultat, umrtvio sam malo igru. Igramo na svaka tri dana, teško je, vruće je, jul je, tako da sam gledao da donesem kući tri boda, što je najvažnije u ovom trenutku“.

Dobra vest za stručni štab Crvene zvezde je što bi danas ekipni trening trebalo da odradi Rade Krunić.

„Da, možda nam je nedostajao. Kupio bi druge lopte, ali je Timi odradio veliki posao. Što se tiče Radeta danas bi trebalo da bude sa nama. Videćemo kako će to da izgleda, ali sigurno je da ništa nećemo rizikovati sa njim“.

"HAPOEL ILI ISLANĐANI? SVE JE STVAR LOGISTIKE..."

Možda i zbog toga što Crvenu zvezdu za deset dana očekuje jedan od mečeva sezone. Čeka se i dalje da li će u Mađarsku (tamo igra Ber Ševa) ili na Island.

„Sve je stvar logistike. Oba tima su kvalitetna na svoj način. Kod Islanđana imamo mnogo fizike i uigranosti. Izraelci su talentovani i brzi. Sve je stvar logistike. U jednoj varijanti čekao bi nas let od sat vremena do Balatona, pa još sat autobusom. Sa druge strane četiri sata leta. Možda bismo i dva puta bili domaćini ako igramo protiv Ber Ševe. Kvalitetni su rivali, ali verujem da i njima neće biti prijatno kada vide ko je preko puta“, jasan je Dejan Stanković.