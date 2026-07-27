Ko izvodi slobodnjake u Partizanu?

Konkretno, na meču protiv UNA Štrasena iz izgledne pozicije probao je Aleks Zeković i nije se završilo slavno, dok je u nedelju uveče, na gostovanju u Šapcu, Že iznudio slobodnjak (pride i isključenje fudbalera Mačve) i rešio da sam sebe nagradi za prethodni potez, ali je dobacio samo do živog zida.

Na dve uzastopne utakmice dvojica novajlija su probala iz slobodnih udaraca. Posle samo nekoliko sedmica u novoj sredini, to deluje prilično nelogično.

Posebno ako se ima u vidu da je Milan Vukotić i dalje tu i da je u prošloj sezoni nekoliko golova postigao baš sa distance (doduše iz igre), što jasno navodi na zaključak da ima odmeren šut. Na kraju krajeva, izvodio je niz prekida, poput onog u Ubu, kada je iz kornera namestio gol Ognjenu Ugrešiću. Upravo je Ugrešić jedan od igrača koji umeju da šutiraju sa distance, pritom je dete kluba i možda je logično da neko od njih dobije priliku pre Zekovića ili Žea.

U stručnom štabu veruju da iz postojećeg kadra Milan Aleksić najkvalitetnije izvodi slobodne udarce. Problem je što u trenutku kada su oni dosuđeni u korist crno-belih na 20-ak metara od gola, povratnik među crno-bele nije bio na terenu, pa nije ni mogao da puca. Možda će dobiti priliku na nekoj od narednih utakmica, jer je slobodan udarac važan segment savremenog fudbala. Koliko god izgledalo drugačije...