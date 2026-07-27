Petit Vélo verglaće barem još godinu dana: Valbuena otišao u drugu ligu Malte
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 11:07
Potpisao ugovor sa Santa Lucijom
Odsviraće kraj kada mu dojadi, kada mu se više ne bude igrao fudbal, a trenutno mu se – igra. Petit Vélo iliti Malo biciklo, kako zovu Matjea Valbuenu, verglaće barem još jednu sezonu. I to tamo gde bi malo ko očekivao da ga vidi.
Već nekoliko sezona karijera mu kopni, zaličilo je da će ovoga leta da završi sa fudbalom, ali je Matje Valbuena (41) produžio priču. Otišao je u maltešku drugu ligu, igraće usred Mediterana. Potpisao je ugovor sa Santa Lucijom.
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Igraće fudbal u gradiću sa oko 3.000, nalazi se nadomak aerodroma na Malti. Pre dve godine je skliznu u niži rang, ali namerava da se vrati. Veruju da će im Francuz biti od pomoći. Pozvali su ga na pregovore i doputovao je privatnim avionom, ugovorio detalje saradnje i sigurno će na ostrvu goniti loptu godinu dana, možda i duže…
Ugovor je potpisan na godinu plus godinu. Druga može da se aktivira, ako odigra dovoljan broj utakmica, odnosno ukoliko ne bude povređen i bude doprinosio, a on veruje da može još da bude koristan.
„Godine su samo broj“, rekao je nedavno Matje Valbuena i dodao:
„Uživanje, fizička pripremljenost i mentalna snaga su i dalje tu. I dalje imam onaj osećaj, taj nalet adrenalina pre utakmice, pa zato produžavam to uživanje koliko god je moguće. Kada više ne budem doprinosio na terenu, tada ću prestati sa fudbalom“.
Razmišljao je Matje Valbuena da se penzioniše ovoga leta, sve je išlo u tom smeru. Pre dve godine otvorio je akademiju u Atini, prošle sezone igrao je za drugi tim Olimpijakosa, međutim, ponelo ga je da se oproba u još jednoj evropskoj ligi. Fudbal je počeo da igra u mlađim kategorijama Bordoa, a bio je član Marselja, Dinama iz Moskve, Liona, Fenerbahčea, Apolon Limasola, Kalitee…
Evropski klubovi su sve skupa na transfere Matjea Valbuene potrošili 15.300.000 evra. Santa Lucija ga je dobila za džabe, ugrabila je priliku da dospe na naslovnice širom sveta.