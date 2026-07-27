Petit Vélo verglaće barem još godinu dana: Valbuena otišao u drugu ligu Malte

Odsviraće kraj kada mu dojadi, kada mu se više ne bude igrao fudbal, a trenutno mu se – igra. Petit Vélo iliti Malo biciklo, kako zovu Matjea Valbuenu, verglaće barem još jednu sezonu. I to tamo gde bi malo ko očekivao da ga vidi.

Već nekoliko sezona karijera mu kopni, zaličilo je da će ovoga leta da završi sa fudbalom, ali je Matje Valbuena (41) produžio priču. Otišao je u maltešku drugu ligu, igraće usred Mediterana. Potpisao je ugovor sa Santa Lucijom.