Najbolji igrač 2. kola Mozzart Bet Superlige: Vasa Novičić – "traktorov" motor

Kakav je „motor“ Traktorista, Novičić je pokazao na utakmici protiv Zemuna minulog vikenda (4:0). Jeste dao gol iz penala, ali je u polju apsolutno dominirao terenom. Statistika kaže da je centralni vezista IMT-a imao 96 pasova na utakmici, od toga 92 tačna, a 65 na protivničkoj polovini terena. Imao je i četiri ključna dodavanja, koja su „otključavala“ akcije njegovog tima za ubedljivi trijumf.

Blistao je ceo tim IMT-a protiv novajlije u Superligi, koji je u prvoj rundi otkinuo bod Partizanu, ali je u Loznici u subotu bio potpuno nemoćan.

Zato je Vasilije Novičić pored nekoliko još igrača koji su dobili ocene 7,5 u ovom kolu, izabran za najboljeg.