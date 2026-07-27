Najbolji igrač 2. kola Mozzart Bet Superlige: Vasa Novičić – "traktorov" motor
Vreme čitanja: 1min | pon. 27.07.26. | 10:13
Mladi vezista dominirao terenom u goleadi protiv Zemuna (4:0)
Ko bi mogao i da pomisli da će posle dva kola Mozzart Bet Superlige IMT biti rame uz rame sa Crvenom zvezdom na čelu tabele!?
A, jedan od najzaslužnijih za to je Vasilije Novičić, omladinski reprezentativac, kojeg na oku drže skauti mnogih velikih klubova iz Zapadne Evrope i od kojeg se očekuje da bude sledeća rekordna prodaja kluba sa Novog Beograda.
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Kakav je „motor“ Traktorista, Novičić je pokazao na utakmici protiv Zemuna minulog vikenda (4:0). Jeste dao gol iz penala, ali je u polju apsolutno dominirao terenom. Statistika kaže da je centralni vezista IMT-a imao 96 pasova na utakmici, od toga 92 tačna, a 65 na protivničkoj polovini terena. Imao je i četiri ključna dodavanja, koja su „otključavala“ akcije njegovog tima za ubedljivi trijumf.
Blistao je ceo tim IMT-a protiv novajlije u Superligi, koji je u prvoj rundi otkinuo bod Partizanu, ali je u Loznici u subotu bio potpuno nemoćan.
Zato je Vasilije Novičić pored nekoliko još igrača koji su dobili ocene 7,5 u ovom kolu, izabran za najboljeg.