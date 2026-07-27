Najbolji tim 2. kola Mozzart Bet Superlige: Univerzalac Glišić, debitant Abu Fani i ratnik Đoković

Pobeda u derbiju kola donela je Crvenoj zvezdi dvojicu predstavnika u idealnom timu: pored Vasilija Kostova, koji je dominirao prošle sezone, sada je tu novajlija Mohamed Abu Fani.

Čukarički je dobio meč u Nišu zahvaljujući trojici igrača, a svi se našli u Timu kola. Golman Đorđe Nikolić je, pored ostalog, odbranio penal i sprečio Radnički da se vrati u igru i zbog toga je, za pola ocene, bio u ovoj rundi ispred sjajnog Rosića iz Vojvodine. Uroš Miladinović je postigao fantastičan gol, kojim je doneo vođstvo Brđanima na Čairu, dok je štoper Milan Đoković i pored porodične tragedije odigrao sjajnu utakmicu, kao pravi ratnik i dao gol za 2:0.

Radnik je odoleo u Staroj Pazovi protiv OFK Beograd Mozzart Beta, a komandant odbrane bio je pouzdani Sadik Abubakar. I na koncu, ulogu desnog beka, koji se nisu naročito istakli u ovom kolu, dobio je Milan Roganović iz Partizana.

Prema tome, idealni tim 2. kola Mozzart Bet Superlige čine: Nikolić (Čukarički) 7,5 - Roganović (Partizan) 6,5, Abubakar (Radnik) 7, Đoković (Čukarički) 7, Martos (IMT) 7 - Abu Fani (C. zvezda) 7, Novičić (IMT) 7,5 - Miladinović (Čukarički) 7,5, Kostov (C. zvezda) 7, Glišić (IMT) 7,5 - Keita (IMT) 7,5.