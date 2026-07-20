Doček kod kralja, pa parada: Milioni ljudi na ulicama Madrida! Dajte boks meč između Gavija i Paredesa (VIDEO)

Prvo su otišli na prijem kod kraljevske porodice, da bi potom usledio sastanak sa premijerom Pedrom Sančesom u palati Monkola. Za to vreme Španci su se pripremali i polako izmileli na ulice prestonice. Znali su kuda će ići autobus, pratili su ga u stopu…

(©Reuters)

(©Reuters)

(©Reuters)

Ali, pre no što su se svetski šampioni našli na ulicama među španskim narodom, morali su koju da kažu pred premijerom.

„Poseban trofej! Osvojiti nešto sa svojom zemljom je najlepša stvar koja postoji, naročito Svetsko prvenstvo. Stvarno je posebno. Ova generacija je odrasla gledajući Inijestu i kasiljasa kako podižu pehar. To što smo uradili je najveća stvar koju možete da uradite u fudbalu“, poručio je Rodri, a nadovezao se Feran Tores:

„Doslovno leti, jer smo se upravo vratili iz Njujorka. Veoma sam srećan što vidim uzbuđenje kod dece, sada je vreme za defile i proslavu sa španskim narodom“.

Kratak je bio i Luis de la Fuente, gurnuo je igrače u prvi plan.

„Ponosni smo što predstavljamo divnu zemlju, sa tako strastvenim navijačima. Veoma smo srećni. Sve je lakše kada imate grupu divnih i izornih fudbalera, oni vam olakšavaju posao“.

(©Reuters)

(©Reuters)

Španski reprezentativci vozili su se u otvorenom autobusu, a najviše je rizikovao – Rodri. Seo je na ivicu, prebacio noge preko. U jednom momentu je pozirao sa Markosom Ljorenteom, Aleksom Baenom i Markom Pubiljom ispred zastave Atletiko Madrida. Prošao je njegove mlađe kategorije, igrao za seniorski tim, i ništa tu ne bi bilo čudno ili preterano zanimljivo da se trenutno ne dovodi u vezu sa Real Madridom.

Feran Tores, strelac pogotka u 106. minutu produžetka u finalu, ogrnuo se španskom zastavom i nosio je kačket na kome je pisalo 'Make Spain Great Again'. Borha Iglesijas našao se u ulozi di-džeja, a Lamin Jamal i Niko Vilijams plesali su na krovu autobusa…