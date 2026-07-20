Doček kod kralja, pa parada: Milioni ljudi na ulicama Madrida! Dajte boks meč između Gavija i Paredesa (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | pon. 20.07.26. | 22:53
Borha Iglesijas u ulozi di-džeja, Lamin Jamal i Niko Vilijams plešu na krovu autobusa…
Najbolja i najluđa žurka na Starom kontinentu, a i na svetu, danas se organizuje – u Madridu. Ne na jednoj lokaciji, već širom grada. I traje ceo dan. Kada će se završiti? Ko nće ga znati, zasigurno će potrajati do kasno u noć.
Španci su drugi put u istoriji osvojili Mundijal, vratili su se iz Njujorka i jedna od prvih stvari koje su uradili jeste fotografisanje. Da se ovekoveči trenutak, ispod krila aviona. Sabrali su se svi na jednom mestu: igrači, selektor i stručni štab, čitava delegacija. A, onda je krenulo probijanje autobusom kroz grad.
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Prvo su otišli na prijem kod kraljevske porodice, da bi potom usledio sastanak sa premijerom Pedrom Sančesom u palati Monkola. Za to vreme Španci su se pripremali i polako izmileli na ulice prestonice. Znali su kuda će ići autobus, pratili su ga u stopu…
Ali, pre no što su se svetski šampioni našli na ulicama među španskim narodom, morali su koju da kažu pred premijerom.
„Poseban trofej! Osvojiti nešto sa svojom zemljom je najlepša stvar koja postoji, naročito Svetsko prvenstvo. Stvarno je posebno. Ova generacija je odrasla gledajući Inijestu i kasiljasa kako podižu pehar. To što smo uradili je najveća stvar koju možete da uradite u fudbalu“, poručio je Rodri, a nadovezao se Feran Tores:
„Doslovno leti, jer smo se upravo vratili iz Njujorka. Veoma sam srećan što vidim uzbuđenje kod dece, sada je vreme za defile i proslavu sa španskim narodom“.
Kratak je bio i Luis de la Fuente, gurnuo je igrače u prvi plan.
„Ponosni smo što predstavljamo divnu zemlju, sa tako strastvenim navijačima. Veoma smo srećni. Sve je lakše kada imate grupu divnih i izornih fudbalera, oni vam olakšavaju posao“.
Španski reprezentativci vozili su se u otvorenom autobusu, a najviše je rizikovao – Rodri. Seo je na ivicu, prebacio noge preko. U jednom momentu je pozirao sa Markosom Ljorenteom, Aleksom Baenom i Markom Pubiljom ispred zastave Atletiko Madrida. Prošao je njegove mlađe kategorije, igrao za seniorski tim, i ništa tu ne bi bilo čudno ili preterano zanimljivo da se trenutno ne dovodi u vezu sa Real Madridom.
Feran Tores, strelac pogotka u 106. minutu produžetka u finalu, ogrnuo se španskom zastavom i nosio je kačket na kome je pisalo 'Make Spain Great Again'. Borha Iglesijas našao se u ulozi di-džeja, a Lamin Jamal i Niko Vilijams plesali su na krovu autobusa…
Najviše osmeha na licima španskih igrača bilo je onoga časa kada je jedan transparent bačen na krov autobusa. Dohvatio ga je Lamin Jamal i na njemu je pisalo: „Velika borba VII: Paredes protiv Gavija“. Direktna aluzija na događaj koji organizuje Ibai Ljanos, u kome se nekoliko poznatih ličnosti suočava u bokserskom meču.
Elem, dajte boks meč, stavite Leandra Paredesa i Gavija u ring. Ima onih koji žele nastavak iz Njujorka.
Samo na trgu Sibeles je u jednom trenutku, dok ekipa još nije stigla, bilo oko 120.000 ljudi, a procena je da je na ulicama glavnog grada Španije bilo oko 2.000.000 duša! Brojke su rasle iz sata u sat, možda je i ta poslednja premašena...
Autobus sa španskim reprezentativcima uspeo je da se probije do montirane bine, niko nije spao – ni Zlatni globus, ni Rodri. Sve i svi su stigli u jednom komadu. Živi, zdravi, čitavi.