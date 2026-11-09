Doći će još jedan čovek sa istoka, doneće mnogo toga Zvezdi

Možda Juta Nakajama i dalje ne igra kao Aleksandar Dragović iz prve sezone, niti upada u oči kao supertalentovani Naser Điga koji je „belodedićevskom“ partijom protiv Bode Glimta zakucao svoje ime i prezime u zidine Marakane. Ali dok se o ostalim pojačanjima Crvene zvezde i te kako može raspravljati, o Juti Nakajamni ne može. Crvena zvezda je dobila stabilnog i tehnički vrlo nadarenog defanzivca, koji se profilno savršeno uklapa u sistem Alberta Rijere.

I normalno je da ima određene mane, pre svega kada je reč o fizičkom aspektu, ali je Crvena zvezda u Nakajamni dobila sve što je tražila. Kao i prethodna pojačanja sa istoka, Japanac će teško da vas razočara. Ako ne blista odigraće za prelaznu ocenu. I nikada njegov govor tela neće biti problematičan.

Nametnuo se Nakajama kao ključna figura Zvezdinih teških pobeda uoči novembarske pauze. Njegova strela sa 25 metra doprinela je da Crvena zvezda skine teret potencijalne bruke i na kraju pobede Inter Eskalades. Došao je i taj ključni pas u sudaru sa Vojvodinom, vredan jesenje titule i vrlo verovatno nove šampionske titule.

I primer Jute Nakajame možda nagoveštava da će se Crvena zvezda u bliskoj budućnosti fokusirati na istočno tržište. Jer pored Nakajame u finišu letnjeg prelaznog roka, skauting služba srpskog šampiona češljala je još nekoliko japanskih i korejskih bekova i štopera. Imali su divno iskustvo sa In Bom Hvanom, dok je Seol i dalje merna jedinica dobro utrošenih para, primer kako treba da igra i ponaša se pojačanje Crvene zvezde.

KINEZ MEĐU NAJBOLJIMA U OMLADINCIMA

Deluje da još jedan čovek sa istoka može da donese mnogo toga dobrog Crvenoj zvezdi, i pravo je pitanje da li bi srpski šampion prošao češku golgotu da je Nakajama kojim slučajem u Plzenju bio u timu... To je već davno prošlo vreme.

Nakajama je sigurno neupitan kada se priča o budućim koracima Crvene zvezde i rekonstrukciji igračkog kadra. Mirnoćom u pasu kupio je sebi status. Ima na koga da se ugleda i šta da čuje Nakajama dok se i dalje privikava na život u Beogradu. Pre svega da spozna kako su momci sa druge strane korejskog moreuza In Bom Hvan i Seol postali važni sastojci ove uspešne ere Crvene zvezde. Zato je došao i treći Kim.

A u omladinskom timu Crvene zvezde jedan od najboljih je Kinez Điang Van. Izgleda da će srpski šampion pustiti korenje na tom tržištu.