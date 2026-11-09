Najbolji igrač 15. kola Mozzart Bet Superlige: Vratio se Panter Panta

Bilo je potrebno malo vremena da Miloš Pantović skine prašinu sa kopački, pošto se proletos nije naigrao u dresu Panatinaikosa, ali i da uđe u „štos“ kako igra Železničar pod dirigentskom palicom Radomira Kokovića.

Period prilagođavanja je brzo prošao i Panter Panta je u utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca pokazao klasu kakvu je pokazivao i dok je nosio dres TSC-a pre odlaska u inostranstvo. Nisu u pitanju samo dva gola u pobedi nad timom sa Čika Dače (3:1), već je cela utakmica prošla u znaku Miloša Pantovića. Bio je pokretač maltene svih Dizelkinih opasnih napada, a bilo ih je mnogo, bio je neuhvatljiv za defanzivce gostujućeg tima.