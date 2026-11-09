Najbolji igrač 15. kola Mozzart Bet Superlige: Vratio se Panter Panta
Vreme čitanja: 1min | pon. 09.11.26. | 09:57
Napadač Železničara obeležio minulu rundu prvenstva
Bilo je potrebno malo vremena da Miloš Pantović skine prašinu sa kopački, pošto se proletos nije naigrao u dresu Panatinaikosa, ali i da uđe u „štos“ kako igra Železničar pod dirigentskom palicom Radomira Kokovića.
Period prilagođavanja je brzo prošao i Panter Panta je u utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca pokazao klasu kakvu je pokazivao i dok je nosio dres TSC-a pre odlaska u inostranstvo. Nisu u pitanju samo dva gola u pobedi nad timom sa Čika Dače (3:1), već je cela utakmica prošla u znaku Miloša Pantovića. Bio je pokretač maltene svih Dizelkinih opasnih napada, a bilo ih je mnogo, bio je neuhvatljiv za defanzivce gostujućeg tima.
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Ceo tim Železničara je funkcionisao kao sat protiv Radničkog, osim jednog „incidenta“ iz kojeg je pao autogol, ali i u tom društvu jednako dobrih Pantović se istakao kao najjača karika.
Tek drugi put od dolaska u Pančevo Pantović je bio starter i odmah su stigli prvi golovi, tačnije dva. Da se Železničar učvrsti na poziciji broj tri pred reprezentativnu pauzu. I da najavi napad na Vojvodinu na drugom mestu u poslednja tri kola, jer su samo tri boda razlike.