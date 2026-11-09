Najbolji tim 15. kola Mozzart Bet Superlige: Mačva nikad jača, poezija iz Pančeva

Partizan nije imao rešenja u napadu, jer je odbrana Šapčana fukncionisala kao sat. Prednjačili su štoper Igor Ristivojević i desni bek Vladimir Ilić . Zatvorili su sve prilaze golu. A, u ofanzivi je dominirao Stefan Čolović , nekadašnji srpski internacionalac u Irskoj, te Vasilije Đurić , koji se takođe vratio ovog leta u srpski fudbal posle odiseja u Rumuniji i BiH. I taj tandem je razbio tandem crno-belih reprezentativaca Simić – Milić.

Trojicu igrača u Timu kola ima Železničar. Pozicija levog beka pripala je Jasinu Sbaju, koji je ovog leta došao iz Lugana u Pančevu i strpljivo čekao šansu da uskoči u startnu postavu. U sredini je odličnu partiju protiv Radničkog pružio Mamane Sabo, dok je ofanzivac Miloš Pantović, dvostruki strelac, poneo zvanje Igrača kola.

U tom savršenom timu napred i nazad su igrači Novog Pazara. Na golu je Miloje Preković, koji je zaustavio sve šuteve Mladosti iz Lučana, dok je u napadu kršni Fejsal Mulić, za kojeg Lučanci nisu imali rešenje.

Uloga drugog štopera pripala je Davidu Stojanoviću, koji je u sudijskoj nadoknadi reagovao kao špic i golom doneo pobedu Radniku nad OFK Beograd Mozzart Betom (2:1).

Slavio je ovog vikenda i Čukarički nad niškim Radničkim (2:1), a iz tabora Brđana mesto među 11 izabranih izborio je Sambu Sisoko.

Idealni tim 15. kola Mozzart Bet Superlige čine: Preković (Novi Pazar) 7 - Ilić (Mačva) 7,5, David Stojanović (Radnik) 7, Ristivojević (Mačva) 7,5, Sbai (Železničar) 7 - Sabo (Železničar) 7,5, Sisoko (Čukarički) 7,5 - Čolović (Mačva) 8, Đurić (Mačva) 7,5, Pantović (Železničar) 8 - Mulić (Novi Pazar) 7.