Najbolji tim 15. kola Mozzart Bet Superlige: Mačva nikad jača, poezija iz Pančeva
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 10:08
Šapčani sa četvoricom posle pobede nad Partizanom, Železničar sa trojicom
Nikada nije bilo lakše pobediti Partizan nego ove sezone. Čak osam klubova može da se pohvali da je to uspelo da uradi. Među njima, od nedelje veče i Mačva, koja je na tabeli iza crno-belih.
Uvek je lepo slaviti u Humskoj, ostaje to upisano u klupskim almanasima, pa kakav god tim da ima Partizan. A, ima baš loš. Zato je trijumf na Topčiderskom brdu (2:1) lansirano čak četvoricu fudbalera Mačve u idealni tim 15. kola Mozzart Bet Superlige.
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Partizan nije imao rešenja u napadu, jer je odbrana Šapčana fukncionisala kao sat. Prednjačili su štoper Igor Ristivojević i desni bek Vladimir Ilić. Zatvorili su sve prilaze golu. A, u ofanzivi je dominirao Stefan Čolović, nekadašnji srpski internacionalac u Irskoj, te Vasilije Đurić, koji se takođe vratio ovog leta u srpski fudbal posle odiseja u Rumuniji i BiH. I taj tandem je razbio tandem crno-belih reprezentativaca Simić – Milić.
Trojicu igrača u Timu kola ima Železničar. Pozicija levog beka pripala je Jasinu Sbaju, koji je ovog leta došao iz Lugana u Pančevu i strpljivo čekao šansu da uskoči u startnu postavu. U sredini je odličnu partiju protiv Radničkog pružio Mamane Sabo, dok je ofanzivac Miloš Pantović, dvostruki strelac, poneo zvanje Igrača kola.
U tom savršenom timu napred i nazad su igrači Novog Pazara. Na golu je Miloje Preković, koji je zaustavio sve šuteve Mladosti iz Lučana, dok je u napadu kršni Fejsal Mulić, za kojeg Lučanci nisu imali rešenje.
Uloga drugog štopera pripala je Davidu Stojanoviću, koji je u sudijskoj nadoknadi reagovao kao špic i golom doneo pobedu Radniku nad OFK Beograd Mozzart Betom (2:1).
Slavio je ovog vikenda i Čukarički nad niškim Radničkim (2:1), a iz tabora Brđana mesto među 11 izabranih izborio je Sambu Sisoko.
Idealni tim 15. kola Mozzart Bet Superlige čine: Preković (Novi Pazar) 7 - Ilić (Mačva) 7,5, David Stojanović (Radnik) 7, Ristivojević (Mačva) 7,5, Sbai (Železničar) 7 - Sabo (Železničar) 7,5, Sisoko (Čukarički) 7,5 - Čolović (Mačva) 8, Đurić (Mačva) 7,5, Pantović (Železničar) 8 - Mulić (Novi Pazar) 7.