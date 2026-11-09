Možda ne donosi profit, ali Real ne štedi na košarci: Rekordna ulaganja u novu sezonu

Iako je košarkaška sekcija prethodnu sezonu završila sa gubitkom od 33.200.000 evra, to nije sprečilo upravu da dodatno poveća ulaganja. Finansijski minus pokriva se prihodima fudbalske sekcije, dok će najveći deo budžeta ponovo otići na plate. Za igrače i stručni štab izdvojeno je čak 44.400.000 evra, a ukupni troškovi zaposlenih iznosiće 52.700.000.

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Ipak, ulaganja u košarku predstavljaju samo deo ogromnih troškova madridskog velikana. Real planira da tokom aktuelne sezone za plate sportista i amortizaciju transfera u svim sekcijama izdvoji rekordnih 707.100.000 evra, dok se očekuje da ukupni prihodi kluba dostignu čak 1.405.000.000 evra.

Najveći deo tih sredstava i dalje je vezan za fudbalsku sekciju, koja donosi i najveće prihode, ali je jasno da u Madridu ne nameravaju da smanjuju ambicije ni kada je košarka u pitanju.