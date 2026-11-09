Gostovanje Zvezde u Tbilisiju u senci dramatične borbe za titulu

U subotu je viđeno veliko iznenađenje, pošto je Dinamo iz Batumija izgubio na gostovanju Spaeriju (2:3). I dalje je Dinamo prvi, ali Iberija sada može da se izjednači sa njim na tabeli sako savlada pretposlednji tim u ligi. Oba tima bi onda imala po 59 bodova, jedan više od Dinama iz Tbilisija, odnosno tri od četvrtoplasiranog Rustavija.

Biće tu još mnogo rokada na tabeli, jer do kraja prvenstva ćemo odgledati još nekoliko direktnih okršaja između vodećih ekipa. Posle reprezentativne pauze će Rustavi da gostuje u Batumiju, u pretposlednjem kolu Iberija će dočekati taj Dinamo, a u poslednjem će joj u goste doći i Rustavi. Najlakši raspored u finišu će imati Dinamo iz Tbilisija, koji nema nijedan derbi, ali rezultati do sada su pokazali da ni to nije garant da će osvojiti svih 12 bodova. A opet, čak i da osvoji ni to ne znači nužno da će postati šampion.

17.00: (1,50) Iberija 1999 (4,00) Gagra (6,00)

U ovom trenutku aktuelnom prvaku Gruzije nije prioritet Liga konferencije. Izabranicima Levana Korgalidzea (pre mesec dana na klupi zamenio Andreja Demčenka) je najvažnije bilo da se domognu ligaške faze takmičenja UEFA, posle čega je fokus prebačen na borbu za tron. Međutim, to ne znači da će baš da se predaju na međunarodnoj sceni. Trude se da se pokažu u što boljem izdanju, pogotovo kada igraju kod kuće.

Zasad Iberija ima jedan bod. U Tbilisiju je odigrala 1:1 sa švedskim Mjelbijem u 2. kolu. Pre toga u Belgiji je izgubila od Sint Trojdena sa 0:2, a zatim i u Danskoj od Kopenhagena sa 1:2. Naredna dva meča igra kod kuće, protiv Hetafea 26. novembra i Zvezde 10. decembra.

“Od prve utakmice pričam da naša igra mora da se unapredi. Mislim da u međuvremenu i jesmo napredovali, ali obećali smo navijačima da ćemo da budemo još bolji. Na startu Lige konferencije smo imali psihološki problem, nismo verovali u sebe, ali smo u međuvremenu radili na tome. Zato je važno da na naredne utakmice, počev od Hetafea, izađemo sa boljim stavom. Nema veze ko nam je protivnik, pogotovo kod kuće moramo da pokažemo da možemo da igramo sa svakim. Nadam se da ćemo imati i veliku podršku navijača”, kazao je defanzivni vezista Iberije i mlade rerpezentacije Gruzije Nikoloz Dadijani.

Crvena zvezda u Tbilisi dolazi pet dana posle poslednjeg kola u prvenstvu Gruzije. Dakle, tada već Iberija neće imati potrebe za kalkulisanjem sa sastavom i napašće srpskog šampiona sa svim raspoloživim snagama. No, u kakvom će biti raspoloženju umnogome će zavisiti od rezultata u prvenstvu. Počev od susreta sa Gagrom.

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GRUZIJA 1 – 32. KOLO

Ponedeljak

17.00: (1,50) Iberija 1999 (4,00) Gagra (6,00)

***Kvote su podložne promenama