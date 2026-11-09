Kristal Palasa iz uvodnih 10 kola ima samo dve pobede, ima i najgoru odbranu lige koja je primila 24 gola. Posebno su ranjivi na prekide. Sada ima samo sedam bodova uz svoje ime.

Prvi favorit za novog šefa struke je Tomas Frank, koji je u februaru dobio otkaz u Totenhemu, ali je još letos pregovarao sa Palasom. Nije se dogovorio i trenutno je bez angažmana. NIje doduše jedini kandidat za upražnjenu klupu, pošto “zastupnike” u upravi Palasa imaju i Šon Dajš, te Vitor Pereira.

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Saž je u Palas stigao letos nakon što je sa Lansom osvojio Kup Francuske i plasirao se u Ligu šampiona. Potpisao je odmah ugovor na tri godine, ali je izdržao samo 16 utakmica. Dobrim delom zato što je klub u kalendarskoj 2026. prodao dvojicu startnih štopera, prvo u januaru Geija Mančester Sitiju, a zatim letos Lakrou Čelsiju. Umesto njih su na pozajmice stigli Aksel Disasi i tinejdžer Onest Ahanor. Saževa želja bio je Malik Fofana, ali je on iz Liona otišao u Sanderlend za 30.000.000 evra.

Posle poraza od Liverpula i sam je rekao da su Palasu neophodna pojačanja već u januaru. Teška kriza za aktuelnog šampiona Lige konferencije, koju je Kristl Palas osvojio prošle sezone nakon što je u završnici takmičenja bio bolji od Fjorentine, Šahtjora i u finalu Rajo Valjekana.