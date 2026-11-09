Interova reakcija: Samo u Italiji ljudi mogu da preispituju Tirama

Kivuov tim je dokazao da je najjači u zemlji protiv rivala koji verovatno može da igra najbolji fudbal i prikaže najviši nivo igre. I što je možda najbolje od svega, može ovaj Inter još bolje…

“Devet utakmica u 27 dana, odigranih sa energijom, kvalitetom i pozitivnim rezultatima. Ne možete uvek da pobedite iako se trudimo. Ponekad se pojavi i razočaranje koje morate da prihvatite i da se pripremite najbolje što možete kroz naporan rad, sa pravim mentalitetom za suočavanje sa narednim utakmicama koje mogu uticati na napredak tima u prvenstvu i Ligi šampiona. Podigli smo tempo, uradili ono što smo uvežbavali tokom pripreme, dobro vršili pritisak kao tim, razmišljali kao tim, radeći prave stvari kako bismo protivnika stavili u težak položaj. Odigrali smo veoma dobro prvo poluvreme koje nam je omogućilo da odemo na odmor sa vođstvom od 2:0, a ponekad morate znati i kako da upravljate energijom i radite stvari koje su funkcionalne za igru, koristeći tranzicije. Čestitke momcima, svi su bili divni”, rekao je zadovoljni trener Kristijan Kivu nakon pobede.

Bilo je razočaravajućih rezultata poput poraza od Briža ili Milana, ali Inter se podigao.

“Povrede, gostovanja sa kojih se vraćaš kući u četiri ujutru… Stvar je u tome da razgovaramo i kažemo stvari jedni drugima direktno u lice. Bez obzira na to da li pobeđujemo ili gubimo. Izgubili smo utakmicu koja je bila podjednako važna kao i derbi, ali idemo napred. Moramo da skupimo sve što imamo kako bismo izneli važnu i ambicioznu sezonu kakvu želimo. Reagovali smo posle derbija i to je jako važno. Naravno, uvek ima prostora za napredak. Čak i nakon današnje utakmice. Poboljšanja su ključna za naš put. Ne možete imati sve i biti savršeni. Sezone su duge, ima toliko utakmica i morate ih odigrati najbolje što možete, pokušavati sa rotacijama, uvek biti visoko motivisani i odgovarati udarcem na udarac.”

Da li je ova utakmica protiv Koma bila blizu Interovog najboljeg izdanja?

“Uvek smo govorili da svi treba da vrše pritisak, a ne samo jedan igrač. To smo shvatili nakon derbija i utakmice protiv Fajenorda. To smo danas i dokazali. Naravno, ponekad ćemo biti frustrirani jer stignemo u pogrešno vreme ili zato što ne možemo da krenemo napred kada osvojimo loptu. Moramo da shvatimo da s vremena na vreme treba da se vratimo iza lopte i napravimo blok koji nam omogućuje da se oporavimo i krenemo u kontranapad, pošto nam ovaj segment odlično ide i bila bi šteta ne iskoristiti ga. Tajming našeg napada je bio ključ utakmice. Ideja je bila da ostanemo visoko napred i da im ne dozvolimo da igraju unutra. To smo radili prilično dobro. Kada bismo se našli u problemu, znali smo da moramo da im blokiramo sredinu gde su veoma dobri, dok smo istovremeno pazili na utrčavanja veznih igrača iza naših leđa. Stvorili smo kompaktnost koja nam je omogućila da kontranapadamo sa žestinom i nateramo ih na tehničke greške. U prvom poluvremenu smo, našom zaslugom, videli Komo kako pravi fundamentalne greške tamo gde obično ne greši. Dug je put pred nama, ali moramo biti svesni da nismo savršeni. Moramo da svesno koračamo našim putem i razumemo da on mora da se poklapa sa našim ambicijama”.

Da li je Komo i dalje u trci za Skudeto?

“Tek je 11. kolo i put je dugačak. Svi znamo da je ključ u februaru. Moramo biti svesni da je ostalo još mnogo utakmica i da konkurentnost mora ostati na visokom nivou. Lacio, Komo, Milan, Roma, Juventus i Napoli će raditi da obezbede jaku poziciju na tabeli. Derbi sezone? Znaću u maju... Očekujem uspone i padove u sezoni, najvažnije je znati kako reagovati, postavljati pitanja i pronalaziti odgovore. Ovo važi i za mene i za igrače. Sada ide pauza, oni koji idu na reprezentativne obaveze moraće da rade prekovremeno, a onda imamo još jedan niz utakmica na svaka tri dana. Moramo biti mentalno spremni da shvatimo kako da napredujemo. To je naš cilj.”

Odsustvo kapitena Lautara Martineza se nije osetilo jer je sjajnu partiju je pružio Markus Tiram.

“Ponekad ljudi dovode u pitanje Tiramov kvalitet, ali on je uvek bio važan. Pio je postao reprezentativac, standardan igrač za Italiju. Niko ne bi trebalo da bude iznenađen. I mi i oni možemo individualno da napredujemo. Oni znaju koliko su važni za našu igru u smislu pomeranja tima napred i napadanja prostora u dubini. Samo u Italiji ljudi dovode Tirama pod znak pitanja. To je Tiram, francuski reprezentativac, i pokazao je svoje kvalitete poslednjih godina. I dalje ima prostora za napredak, a poslednjih dana je pokazao liderstvo u trenutku kada su svi napadači pokazali da su na raspolaganju uprkos svojim povredama”.

Još jedna svetla tačka je Đed Spens, iako su mnogi bili skeptični kako će on uspeti da nadoknadi Damfrisov odlazak…

“Znali smo šta može da nam donese kada smo ga izabrali. Nažalost, imao je određenih problema i dugo nam nije bio na raspolaganju. Pokušali smo da ga uvodimo u igru kako bi stekao kondiciju. Pružio je nekoliko sjajnih partija u poslednjim utakmicama i mislim da može još mnogo da napreduje”.