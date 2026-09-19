Dockers Derby posle 14 godina i kako je bivši trener Partizana postao legenda Milvola

Tuče navijača ova dva kluba bile su česte u prošlosti. Kada su se ovi timovi sastali u Liga kupu 2009. godine, navijač Milvola je izboden nožem u grudi nekoliko metara od Apton Parka, nekadašnjeg doma Vest Hema. Tokom utakmice bila su tri upada huligana na teren.

13.30: (4,60) Milvol (4,25) Vest Hem (1,65) MR

Londonska policija je u pripravnosti. Meč je označen kao utakmica visokog rizika jer se očekuju tradicionalne neredi i tuče navijača oko stadiona. Početkom ovog milenijuma u engleskim bioskopima prikazivan je i film „Huligani sa Grin strita” koji prikazuje rivalstvo navijača Vest Hema i Milvola. Strasti su se malo smirile posle sjajnog gesta navijača Milvola 2018. godine, koji su skupljali novac za simpatizera Vest Hema koji je bolovao od raka. Da li će duhovi prošlosti opet da se probude?

Mnogo pikanterija i priča dolaze uz ovog rivalstva, a zanimljiva je ona od pre 15 godina. Tada je Vest Hem ispao iz Premijer lige posle poraza u Viganu (2:3) u poslednjem kolu. Na klupi Čekićara bio je nekadašnji trener Partizana Avram Grant. Navijači sa Dena su spremili malu pakost ljutom i mrskom rivalu. Iznajmili su avion koji je nosio natpis iznad stadiona u Viganu: „Avram Grant legenda Milvola”.

Nema sumnje da će ovaj duel da bude u epicentru ne samo Čempionšipa. Oči cele Engleske biće uprte u Den koji se nalazi u Bermondziju, nedaleko od nekada zloglasne londonske četvrti Pekama, danas kolonije hipika i alternativne muzike. Serija Mućke, veoma popularna u Srbiji, na živopisan način je opisala ovaj opasan kvart britanske prestonice iz prošlog veka.

16.00: (2,75) Birmingem (3,45) Midlzbro (2,50)

Milvol je prošlog leta bio kandidat za plej-of, malo mu je falilo da se nađe u predvorju Premijer lige. Ove sezone loš početak, tek je na 12. mestu sa samo jednom pobedom u poslednjih pet mečeva. S druge strane, Vest Hem je startovao sa bodom u dva meča, ali je u strašnoj formi, vezao je četiri pobede, zaseo na čelo najjače druge lige na svetu i izvesno je prvi favorit za ekspresan povratak na mesto koje mu pripada, a to je Premijer liga.

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Nuno Espirito Santo je ispao sa Vest Hemom prošle sezone, ali je Portugalac dobio novu šansu na Olimpijskom stadionu. Duša tima je Džerod Bouen koji ovog leta nije hteo da ode iz tabora Čekićara, iako je imao izdašne ponuda iz Premijer lige. Četiri gola i tri asistencije za engleskog napadača na sedam mečeva novog šampionata. Koliko su Čekićari u naletu govori i pobeda nad velškim Reksamom od 6:0 u prošlom kolu Čempionšipa.

16.00: (1,90) Barnli (3,50) Derbi (4,10)

Za Milvol od početka sezone ne igra nekadašnji napadač Vojvodine Mihailo Ivanović. Bilo je priča ovog leta o odlasku pre svega u Italiju, ali je strelac devet golova za Lavove prošle sezone, a 12 u debitantskoj godini, ostao na Denu, ali i dalje ne igra.

ČEMPIONŠIP – 8. KOLO

Petak

Bristol Siti – Votford 1:0 (1:0)

/Balard 31/

Subota

13.30: (4,60) Milvol (4,25) Vest Hem (1,65) MR

13.30: (2,30) Stouk (3,40) Šefild Junajted (3,10)

13.30: (1,75) Kardif (3,60) Čarlton (4,90)

16.00: (2,75) Birmingem (3,45) Midlzbro (2,50)

16.00: (2,20) Portsmut (3,40) Blekbern (3,30)

16.00: (2,90) Reksam (3,45) Sautempton (2,40)

16.00: (3,05) Linkoln (3,35) Svonsi (2,35)

16.00: (1,90) Barnli (3,50) Derbi (4,10)

16.00: (1,75) KPR (3,60) Preston (4,90)

Nedelja

13.00: (1,80) Vulverhempton (3,60) VBA (4,60)

14.30: (1,50) Norič (4,40) Bolton (6,50)

***kvote su podložne promenama