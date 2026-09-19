Mostar na nogama: Derbi za prevlast u gradu

Pod Bijelim brijegom ove subote (18.30) pada zavesa na nedelju u kojoj se nije pričalo u gradu na Neretvi ni o čemu drugom osim o gradskom derbiju. Zrinjski protiv Veleža, Plemići protiv Rođenih, utakmica u kojoj tabela jeste važna, ali nikako nije jedino što se računa. U okviru osmog kola Premijer lige BiH sastaju se dve ekipe sa potpuno različitim uvodom u sezonu. Zrinjski je na vrhu prvenstvene tabele sa 18 bodova, dok Velež u derbi ulazi sa sedam bodova na devetoj poziciji.

Ali derbi ima svoja pravila. U Mostaru se večeras ne igra samo za tri boda. Igra se za prestiž, za prevlast u gradu, za navijače i za ono čuveno pravo da se posle utakmice mesecima priča ko je gazda Mostara.

Zrinjski je sezonu otvorio gotovo idealno. U prvih sedam kola upisao je šest pobeda i samo jedan poraz. Redom su padali Čelik (2:1), Radnik (5:1), Željezničar (2:0), Sarajevo (1:0), BSK (3:1) i Široki Brijeg (2:1), dok je jedini neuspeh stigao u poslednjem kolu protiv Borca u Banjaluci.

18.30: (1,30) Zrinjski (4,80) Velež (9,50)

Računica je jasna: pobeda u derbiju vratila bi Plemiće na pobednički kolosek i dodatno učvrstila poziciju na vrhu. Zrinjski u ovaj susret ulazi sa ambicijom koja je već godinama standard u Mostaru – borba za sam vrh i trofeje.

"Oduševljen sam energijom i atmosferom, a sada sledi nova utakmica. Igramo pred našim navijačima, imamo zdravstvenih problema, pa videćemo. Želimo utakmicu pod kontrolom i da znamo u svakom segmentu igre šta radimo”, rekao je Simon Rožman, trener Zrinjskog, pa dodao:

"Biće sigurno promena, nemamo dovoljno informacija o njima. Igrali su sa četiri nazad, pa kod Darka Maletića 3-4-3, pa videćemo da li će sada 5-4-1. Možda će iz prekida tražiti šansu”.

Po mnogo čemu ovo je najbitnija utakmica za mnoge navijače Zrinjskog jer pobeda protiv gradskog rivala svima znači mnogo.

“Svestan sam toga. Svi gradski derbiji su slični, a na kraju donesu tri boda, ne četiri za pobedu”, kaže strateg Plemića.

Velež je, s druge strane, sezonu počeo mnogo turbulentnije. Porazi od Borca (1:3), BSK-a (0:2), Čelika (0:3) i Željezničara (1:3), uz remi protiv Radnika (1:1) i pobede nad Slogom (2:0) i Sarajevom (1:0), ostavili su Rođene na sedam bodova. I upravo zato derbi dolazi u specifičnom trenutku.

Velež je promenio trenera. Prvo je nekadašnji Partizanovac Darko Maletić predvodio ekipu u pobedi nad Sarajevom, a onda je na klupu stigao Damir Milanović. Nekadašnji pomoćnik u Veležu vratio se u Mostar iz Širokog Brijega i potpisao ugovor na dve godine, uz opciju produženja. Sada ga čeka najteži mogući debi – gradski derbi.

16.00: (2,35) BSK Banjaluka (3,15) Radnik Bijeljina (2,95)

Njegov zadatak nije mali. Velež želi da se vrati u borbu za mesta koja vode ka vrhu, a klub je upravo u predstavljanju novog trenera naglasio ambiciju da se ekipa „vrati tamo gde joj je mesto“. Milanović, dakle, ne preuzima tim da bi samo stabilizovao sezonu, očekivanja su mnogo veća. A trener će morati da pronađe način da od ekipe koja je u prvih sedam kola primila 12 golova napravi dovoljno čvrst kolektiv da izdrži pritisak Zrinjskog. Istovremeno, Velež je u prošlom kolu pokazao da može odigrati utakmicu visokog intenziteta i sačuvati mrežu protiv Sarajeva.

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Upravo taj meč može biti psihološki temelj za ono što Rođene čeka pod Bijelim brijegom.

“U ovakvim derbijima sve pada u drugi plan, i forma, i tabela, i taktika, sve. Inspiracija, srce, kome je više stalo, ko se baca na glavu, to je bitno. Derbi je derbi i tu nema kalkulacija, ili ideš ili ne ideš. Tako ćemo i mi pripremati ekipu, dajemo im samopouzdanje da moraju ući sa čvrstom verom, idemo tako odigrati utakmicu. Nemamo se čega bojati, idemo pokazati da možemo pa ćemo videti gde će nas to odvesti, a ja čvrsto verujem u dobar rezultat”, istakao je Damir Milanović pred meč sa Zrinjskim.

Istorija na strani Plemića Ako se gleda međusobni skor u novijoj istoriji, Zrinjski ima značajnu prednost. U poslednjih deset međusobnih utakmica Zrinjski je slavio čak osam puta, uz dva remija. Velež na pobedu u prvenstvenom derbiju čeka od novembra 2023. godine. Poslednji duel odigran je u maju ove godine i završen je ubedljivom pobedom Zrinjskog 3:0. Pre toga, Plemići su u sezoni 2025/26 dobili i prethodni ligaški derbi sa 1:0.

Dakle, istorija i trenutna forma jasno govore šta je Zrinjski napravio poslednjih godina. Ali upravo takav niz može biti dodatno gorivo za Velež.

PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE – 8. KOLO

Petak

Željezničar – Čelik 1:1 (0:0)

Subota

16.00: (2,35) BSK Banjaluka (3,15) Radnik Bijeljina (2,95)

18.30: (1,30) Zrinjski (4,80) Velež (9,50)

Nedelja

17.00: (5,80) Široki Brijeg (3,80) Borac Banjaluka (1,55)

20.00: (1,48) Sarajevo (3,70) Sloga Doboj (7,50)

***kvote su podložne promenama