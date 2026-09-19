In memoriam: Sandro Macola
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 09:38
Jedna od najvećih legendi Intera preminula u 83. godini
Sandro Macola, legendarni vezista Intera i čovek koji je sa Nerazurima dvaput bio šampion Evrope preminuo je sinoć u 83. godini. Popularni "Brka" kako mu je glasio nadimak je čitavu karijeru proveo u klubu iz Milana. Odigrao je 585 utakmica u svim takmičenjima i na večnoj listi zauzima četvrto mesto iza Đakinta Faketija, Đuzepea Bergomija i Havijera Zanetija.
Pored dve titule šampiona Evrope, četiri puta je osvajao Seriju A, dvaput Interkontinentalni kup, a 1968. godine je sa Italijom postao prvak Evrope nakon pobede u finalu protiv Jugoslavije. Za Azure je odigrao 70 utakmica i postigao 22 gola. U čast Sandra Macole, pre početka svih utakmica u Italiji ovog vikenda, biće održan minut ćutanja.
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Macola je bio jedan od najvažnijih igrača Intera u periodu dok je na klupi milanskog kluba sedeo Elenio Erera. Bio je srce i duša tima, a poslednjih sedam godina karijere (od 1970. do 1977.) bio je kapiten.
"Fudbalski klub Inter, njegov predsednik Đuzepe Marota, potpredsednik Havijer Zaneti, trener Kristijan Kivu i njegov stručni štab, igrači i cela Interova porodica, sa dubokom tugom se pridružuju izrazima saučešća povodom smrti Sandra Macole, legende „neroazura” i svetskog fudbala. Čuvajući uspomenu na njega, u mislima su uz njegovu porodicu i šalju joj iskrene zagrljaje. Želja da evociramo uspomene prepliće se sa osećajem strahopoštovanja: koliko je samo teško pronaći prave reči za oproštaj od čoveka koji je ispisao istoriju – ispisao je u pravom smislu te reči, na neizbrisiv i jedinstven način", piše u saopštenju Intera.
Odmah po završetku karijere postao je deo uprave Intera. Započeo je kao savetnik tadašnjeg predsednika Ivanoea Fraicolija i direktno uticao na dovođenje trenera i igrača. Kasnije je obavljao i zvaničnu funkciju sportskog direktora kluba od 1995. do 1999. godine. Pored milanskog giganta, Macola je imao direktorske angažmane u Đenovi, kao i u Torinu gde je igrao njegov slavni otac Valentino Macola. Jedno vreme je bio komentator i analitičar na televiziji RAI sport.