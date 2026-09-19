In memoriam: Sandro Macola

Macola je bio jedan od najvažnijih igrača Intera u periodu dok je na klupi milanskog kluba sedeo Elenio Erera. Bio je srce i duša tima, a poslednjih sedam godina karijere (od 1970. do 1977.) bio je kapiten.

"Fudbalski klub Inter, njegov predsednik Đuzepe Marota, potpredsednik Havijer Zaneti, trener Kristijan Kivu i njegov stručni štab, igrači i cela Interova porodica, sa dubokom tugom se pridružuju izrazima saučešća povodom smrti Sandra Macole, legende „neroazura” i svetskog fudbala. Čuvajući uspomenu na njega, u mislima su uz njegovu porodicu i šalju joj iskrene zagrljaje. Želja da evociramo uspomene prepliće se sa osećajem strahopoštovanja: koliko je samo teško pronaći prave reči za oproštaj od čoveka koji je ispisao istoriju – ispisao je u pravom smislu te reči, na neizbrisiv i jedinstven način", piše u saopštenju Intera.

Odmah po završetku karijere postao je deo uprave Intera. Započeo je kao savetnik tadašnjeg predsednika Ivanoea Fraicolija i direktno uticao na dovođenje trenera i igrača. Kasnije je obavljao i zvaničnu funkciju sportskog direktora kluba od 1995. do 1999. godine. Pored milanskog giganta, Macola je imao direktorske angažmane u Đenovi, kao i u Torinu gde je igrao njegov slavni otac Valentino Macola. Jedno vreme je bio komentator i analitičar na televiziji RAI sport.