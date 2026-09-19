Posle Junajteda, pravac Amerika: Zaboravljeni defanzivac oživljava karijeru

Fudbaler iz Roterdama potpisao je ugovor na godinu dana, uz moguću opciju produžetka na još jednu sezonu, pa će imati priliku da oživi karijeru na drugom kontinentu. Uspeo je da nađe novi klub fudbaler iz Roterdama, koji je dugo bio slobodan igrač i očigledno nije bilo ponuda iz Evrope koje su bile zadovoljavajuće da ostane na Starom kontinentu, mada moguće je i da nije bilo nikakvih ponuda uopšte. Sinsinati je rešio da pruži priliku nekadašnjem reprezentativcu Holandije, zbog kog su morali da plate 200.000 dolara kako bi oslobodili mesto u ekipi za njegov dolazak, kako to već funkcioniše u MLS-u.

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Američkoj ekipi bilo je baš potrebno pojačanje u odbrani, ne samo što se bore za ulazak u plej-of, nego što imaju najgoru zadnju liniju u čitavoj ligi. Primaju više od dva gola po utakmici, konkretno su im rivali tresli mrežu 59 puta na 24 utakmice, što je previše za tim sa visokim ambicijama. Jedini koji je baš tako loš jeste Sporting Kanzas siti, koji je takođe primio 59 golova, ali oni su najgora ekipa lige i zakucani su na poslednjem mestu na tabeli Zapadne konferencije.

Nedelja, 17.30 (3,40) Fulam (3,50) Mančester junajted (2,10) MR

Generalni menadžer Sinsinatija Kris Olbrajt je baš zbog toga i uzbuđen što dobija igrača sa iskustvom igranja na najvišem nivou fudbala, što je i istakao kada su predstavili holandskog fudbalera.

"Uzbuđeni smo što smo dobili igrača sa takvim iskustvom. Igrao je na najvišem nivou i dobro razume zahteve koji vladaju u takvom okruženju. Njegov kvalitet sa loptom, defanzivni instinkt i timski mentalitet predstavljaju veliko pojačanje za našu ekipu i drago nam je što je sa nama u Sinsinatiju", kaže GM.

Treba se podsetiti da Tajrel Malasija ima i devet nastupa za reprezentaciju Holandije, za koju je debitovao 2021. godine kada je bio član Fejenorda. Igrao je kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, išao je i na Mundijal 2022. godine sa Holandijom, ali nije upisao tamo nijedan minut. Poslednji put za nacionalnu selekciju igrao je pre tri godine.