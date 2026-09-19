Posle Junajteda, pravac Amerika: Zaboravljeni defanzivac oživljava karijeru
Vreme čitanja: 3min | sub. 19.09.26. | 10:19
Tajrel Malasija se skućio u Sinsinatiju, MLS prilika za neke bolje dane
Nije bilo baš tako davno, mada sada deluje kao daleka prošlost, kada su navijači Mančester junajteda mogli da stave ruku u vatru za Tajrela Malasiju. Pre četiri godine stigao je na Old Traford kao prvo pojačanje Erika ten Haga, koji je sunarodnika doveo iz Fejenorda za 15.000.000 evra, uz dodatna 2.000.000 kroz bonuse, koje je ispunio tada mladi štoper i još malo napunio kasu tima iz Roterdama. Uzeo je broj 12 koji je ostao upražnjen posle odlaska Krisa Smolinga, što je bila poruka koju je hteo da pošalje čim je došao – ja sam vaša nova uzdanica na levom beku i štoperu ako zatreba. I na početku tako i jeste bilo, sve do teške povrede kolena.
Posle dobre prve sezone, morao je na operaciju i pauzirao je čak godinu i po dana, zbog čega su navijači Mančester junajteda u jednom trenutku počeli da se pitaju gde je i da li je živ i zdrav njihov defanzivac. Kada se vratio, više ništa nije bilo isto. Odigrao je nekoliko utakmica kod Rubena Amorima, pre nego što je poslat na pozajmicu u PSV, dok je prošle sezone više bio deo U21 tima i upisao svega tri nastupa kao izmena i to uglavnom po nekoliko minuta. Ovog leta mu je istekao ugovor i napustio je Mančester Junajted posle svega, a sada je pronašao novi klub. Potpisao je za američki Sinsinati.
Izabrane vesti
Fudbaler iz Roterdama potpisao je ugovor na godinu dana, uz moguću opciju produžetka na još jednu sezonu, pa će imati priliku da oživi karijeru na drugom kontinentu. Uspeo je da nađe novi klub fudbaler iz Roterdama, koji je dugo bio slobodan igrač i očigledno nije bilo ponuda iz Evrope koje su bile zadovoljavajuće da ostane na Starom kontinentu, mada moguće je i da nije bilo nikakvih ponuda uopšte. Sinsinati je rešio da pruži priliku nekadašnjem reprezentativcu Holandije, zbog kog su morali da plate 200.000 dolara kako bi oslobodili mesto u ekipi za njegov dolazak, kako to već funkcioniše u MLS-u.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
Američkoj ekipi bilo je baš potrebno pojačanje u odbrani, ne samo što se bore za ulazak u plej-of, nego što imaju najgoru zadnju liniju u čitavoj ligi. Primaju više od dva gola po utakmici, konkretno su im rivali tresli mrežu 59 puta na 24 utakmice, što je previše za tim sa visokim ambicijama. Jedini koji je baš tako loš jeste Sporting Kanzas siti, koji je takođe primio 59 golova, ali oni su najgora ekipa lige i zakucani su na poslednjem mestu na tabeli Zapadne konferencije.
Nedelja, 17.30 (3,40) Fulam (3,50) Mančester junajted (2,10) MR
Generalni menadžer Sinsinatija Kris Olbrajt je baš zbog toga i uzbuđen što dobija igrača sa iskustvom igranja na najvišem nivou fudbala, što je i istakao kada su predstavili holandskog fudbalera.
"Uzbuđeni smo što smo dobili igrača sa takvim iskustvom. Igrao je na najvišem nivou i dobro razume zahteve koji vladaju u takvom okruženju. Njegov kvalitet sa loptom, defanzivni instinkt i timski mentalitet predstavljaju veliko pojačanje za našu ekipu i drago nam je što je sa nama u Sinsinatiju", kaže GM.
Treba se podsetiti da Tajrel Malasija ima i devet nastupa za reprezentaciju Holandije, za koju je debitovao 2021. godine kada je bio član Fejenorda. Igrao je kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, išao je i na Mundijal 2022. godine sa Holandijom, ali nije upisao tamo nijedan minut. Poslednji put za nacionalnu selekciju igrao je pre tri godine.