LUDI TIKET (-), subota, 19.661.603 dinara: Pa, kud niste još jedan ranije dali?!

Razočarali su Holanđani, pošto je u okršaju tamošnje druge lige između Ajndhovena i Emena bilo 1:0 pre odlaska na odmor. Da tuga bude još veća, rezultat na kraju utakmice bio je 3:1 za domaćine. Da su samo malo brži bili...

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