Za braću blizance – 363.000.000 dolara
Vreme čitanja: 3min | sub. 19.09.26. | 09:29
Posle Amena iz Hjustona, naplatio se i Usar u Detroitu
Došlo je vreme da dobre partije naplati Usar Tompson, nedugo pošto je njegov brat blizanac Amen dobio maksimalni ugovor od Hjuston Roketsa. Od trenutka kada su blizanci kročili na NBA parkete, videlo se odmah da će biti vrhunski defanzivci i jako bitni za svoje ekipe, mlade i ambiciozne koje su taman isplivale iz mulja rekonstrukcije. Pokazali su se i dokazali veoma brzo, tako da su posle početnih ruki ugovora dobro naplatili odlične partije za ove tri sezone. Ujedno, postali su prva braća u istoriji NBA lige sa pojedinačnim ugovorima od preko 100.000.000 dolara.
Čim su obojica dobila mogućnost za produžetak ugovor, timovi nisu čekali ni sekund, već su ih odmah vezali na dugoročne ugovore. Prvi je Amen dobio 208.000.000 dolara za pet godina, što je 21 odsto 'seleri kepa' Hjuston Roketsa, pošto je prihvatio skoro 45.000.000 dolara manje od supermaks ugovora, kako bi pomogao ekipi da ostane mesta u prostoru za plate, za neka nova pojačanja. Nedugo posle Amena, na red je stigao i Usar da uzme svoje.
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Detroit Pistonsi i prošlosezonski finalisti u trci za Defanzivnog igrača godine, dogovorili su se o novom, petogodišnjem ugovoru vrednom 155.000.000 dolara. Neće imati igračku opciju Tompson, već će mu svih pet godina biti garantovano. Tako su Detroit Pistonsi obezbedili dvojicu najvažnijih igrača na dugoročne ugovore, s obzirom da je ranije za 269.100.000 dolara na pet godina potpisao i lider i najbolji igrač ekipe Kejd Kaningem. Sada ostaje pitanje samo šta će biti sa Džejlenom Durenom, sa kojim se još ništa nisu dogovorili i koji bi rado otišao u Kingse za maksimalni ugovor. Imaju fore da Durenu produže ugovor do 1. oktobra, a ide im u korist što novi ugovor i plata od 31.000.000 dolara godišnje za Tompsona kreće tek od sezone 2027/28. Taman mogu da uguraju novi i jači ugovor za Ol star centra.
19.00 (2,70) Real Madrid (14,5) Olimpijakos (1,55)
Odlično je Detroit prošao sa ovim ugovorom za Tompsona, s obzirom kolike su plate u današnjoj NBA ligi i koliko svako ko je malo bitniji igrač traži novca. Činjenica i da se 'seleri kep' povećava iz godine u godinu im ide u korist, tako da im je ovo savršen ugovor. Posebno jer je krilni košarkaš stvarno igrao sjajno i bio jedan od najboljih defanzivaca čitave lige. Imao je 146 ukradenih lopti i 69 blokada, što je bio treći najbolji učinak u NBA ligi, iza najboljeg defanzivca godine Viktora Vembanjame i Ol star igrača Toronto Reptorsa Skotija Barnsa.
Tokom regularne sezone i plej-ofa igrao je sve vreme odlično. Naravno, najpoznatiji je po odbrani, ali je takođe i vrhunski skakač i zna da razigrava saigrače. Često ima ulogu organizatora igre i može da igra maltene sve. Jedino je malo šut problem, ali od toga svakako Detroit ne živi i mogu i bez toga. Imao je najbolje brojke u karijeri takođe. Prošle sezone je na 73 utakmice prosečno beležio 9,9 poena, 5,7 skokova, 3,1 asistenciju, dve ukradene lopte i gotovo jednu blokadu.
Zasluženi ugovori i za njega i za brata blizanca koji će od 2027. do 2032. godine zajedno inkasirati 363.000.000 dolara.