Za braću blizance – 363.000.000 dolara

Detroit Pistonsi i prošlosezonski finalisti u trci za Defanzivnog igrača godine, dogovorili su se o novom, petogodišnjem ugovoru vrednom 155.000.000 dolara. Neće imati igračku opciju Tompson, već će mu svih pet godina biti garantovano. Tako su Detroit Pistonsi obezbedili dvojicu najvažnijih igrača na dugoročne ugovore, s obzirom da je ranije za 269.100.000 dolara na pet godina potpisao i lider i najbolji igrač ekipe Kejd Kaningem. Sada ostaje pitanje samo šta će biti sa Džejlenom Durenom, sa kojim se još ništa nisu dogovorili i koji bi rado otišao u Kingse za maksimalni ugovor. Imaju fore da Durenu produže ugovor do 1. oktobra, a ide im u korist što novi ugovor i plata od 31.000.000 dolara godišnje za Tompsona kreće tek od sezone 2027/28. Taman mogu da uguraju novi i jači ugovor za Ol star centra.

19.00 (2,70) Real Madrid (14,5) Olimpijakos (1,55)

Odlično je Detroit prošao sa ovim ugovorom za Tompsona, s obzirom kolike su plate u današnjoj NBA ligi i koliko svako ko je malo bitniji igrač traži novca. Činjenica i da se 'seleri kep' povećava iz godine u godinu im ide u korist, tako da im je ovo savršen ugovor. Posebno jer je krilni košarkaš stvarno igrao sjajno i bio jedan od najboljih defanzivaca čitave lige. Imao je 146 ukradenih lopti i 69 blokada, što je bio treći najbolji učinak u NBA ligi, iza najboljeg defanzivca godine Viktora Vembanjame i Ol star igrača Toronto Reptorsa Skotija Barnsa.

Tokom regularne sezone i plej-ofa igrao je sve vreme odlično. Naravno, najpoznatiji je po odbrani, ali je takođe i vrhunski skakač i zna da razigrava saigrače. Često ima ulogu organizatora igre i može da igra maltene sve. Jedino je malo šut problem, ali od toga svakako Detroit ne živi i mogu i bez toga. Imao je najbolje brojke u karijeri takođe. Prošle sezone je na 73 utakmice prosečno beležio 9,9 poena, 5,7 skokova, 3,1 asistenciju, dve ukradene lopte i gotovo jednu blokadu.

Zasluženi ugovori i za njega i za brata blizanca koji će od 2027. do 2032. godine zajedno inkasirati 363.000.000 dolara.