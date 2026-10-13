Dodatno opterećenje za Strahinju Pavlovića: Milan bez Gabije nekoliko meseci

Sada postoje dve opcije za oporavak: konzervativna, koja podrazumeva terapiju i odmor, teoretski zahteva manje vremena, ali nosi veći rizik od neuspeha; druga, naravno, podrazumeva operaciju, što bi datum njegovog povratka pomerilo za mesec ili dva. Bez obzira na izbor, Gabija se sigurno neće vratiti na teren ove kalendarske godine.

Štoper ponikao u omladinskoj školi Milana, prvi put se našao u startnoj postavi nakon što je tokom letnjih priprema imao problema sa povredom i izgubio mesto u timu. U 18. minutu utakmice protiv Sasuola, dok je pokušavao da preseče dodavanje, Gabija se istegao i pao na zemlju od bola. Odmah je bilo jasno da je reč o ozbiljnoj povredi, posebno zato što Mateo nije fudbaler sklon teatralnom previjanju po terenu. Zamenio ga je De Vinter, a on je na nosilima iznet do klupe, gde je Amorim odmah proverio njegovo stanje. Dugo odsustvo predstavljaće veliki izazov i za portugalskog trenera, s obzirom na to da sezona ulazi u punu brzinu i da se od Milana očekuje da igra dve utakmice nedeljno, praktično bez prekida, sve do samog kraja sezone.

Bez Gabije, Rosoneri će morati da se oslone na svoj startni defanzivni trio – Hilu, De Vintera i Strahinju Pavlovića, koji će morati da podnese dodatni teret. Koje su alternative? Tomori, koji se vratio u tim tek nakon zatvaranja prelaznog roka, još nije odigrao nijednu takmičarsku utakmicu. Isto važi i za mladog Diavaru, koji je letos stigao u Milan iz francuske druge lige. Opcija je i Vladimirov, koji je do sada nastupao samo za tim do 23 godine. Tanko, dosta tanko...