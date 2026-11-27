ZAOKRUŽENO

BOHUM - DARMŠTAT (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 2:0

Ovde je sve na kraju ispalo dobro po domaćina i kladioce koji su odabrali ovaj tip, a bilo ih je dosta. Loše je delovalo, svo do samog kraja. Prvo je u 81. minutu Hofman konačno probušio golmana gostiju, da bi konačan rezulat u sudijskoj nadoknadi vremena potavio Taz, asistent inače kod prvog pogotka.

NOTINGEM FOREST - ČELSI (tip gg, kvota 1,60) – rezultat 3:2

Ekipa Olivera Glaznera, koja na čak šest prvenstvenih utakmica ove sezone nije uspela da zatrese mrežu rivala, što je najviše u Premijer ligi, protiv Čelsija je do pogotka stigla posle svega pet minuta.

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NOTINGEM FOREST - ČELSI (tip ug 3+, kvota 1,80) – rezultat 3:2

Štoper Čelsija našao se na meti zvižduka sopstvenih navijača, a španskom treneru nije uzvratio na poverenju. Nespretno je Vesli Fofana reagovao u kaznenom prostoru i oborio Lijama Delapa, poklonivši domaćinu jedanaesterac koji je Morgan Gibs Vajt u 51. minutu pretvorio u pogodak za 2:0...

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VERDER BREMEN - M'GLADBAH (ug 3+, kvota 1,50) – rezultat 3:3

Mudro, dobar broj kladilaca je ovog petka odigralo na golove, izbegavajući uglavnom konačan rezultat, naročito kod ovakvih susreta. To se ove večeri i pokazalo kao profitabilna odluka.

PRECRTANO

VERDER BREMEN - M'GLADBAH (tip 1, kvota 1,75) – rezultat 3:3

Niklas Filrug je pogotkom u sudijskoj nakodnadi uspeo da spase, tj, prigrabi makar taj jedan bod, ali bilo je prekasno za mnoge kladioce koje su odigrali ovaj tip. Tražio se kec, kvota je donekle opominjala. Štaviše, domaćin je sve vreme jurio rezultat i niti jednom nije bio u vođstvu.

NOTINGEM FOREST - ČELSI (tip 2, kvota 2,80) – rezultat 3:2

Sve je manje argumenata kojima bi Ćabi Alonso mogao da opravda rezultate Čelsija. Odbrana londonskog kluba iz sedmice u sedmicu demonstrira neverovatnu ranjivost, a koliko je situacija alarmantna najbolje ilustruje podatak da je od Plavaca ove sezone u Premijer ligi više golova primio samo poslednjeplasirani Kristal Palas.

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LEVANTE - SANTANDER (tip 1, kvota 2,05) – rezultat 1:3

Najigraniji kladilački tip dana je otišao u nepovrat. Kvota je nagoveštavala da je u pitanju svestan rizik i dogodio se takav, košmaran scenario. Domaćin je dobio prvo proluvreme sa 1:0, ali u nastavku susreta je usledio sunovrat od 66. minuta pa nadalje.

BREST - PARIZ (tip 2, kvota 2,25) – rezultat 1:0

Tim iz prestonice je u jednom od derbija 12. runde Lige 1 poražen na gostovanju Brestu, koji je večeras napravio još veću gužvu u vrhu - 1:0. Četvrtom vezanom pobedom skočio je na treće mesto, tik iznad večerašnjeg rivala, ali isto stvorio šansu Pari Sen Žermenu da dodatno uveća bodovnu prednost u odnosu na prvog pratioca.

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BREST - PARIZ (tip gg, kvota 1,70) - rezultat 1:0

Pomalo iznenadno, ulogu heroja poneo je Luk Zogbe. Kažemo iznenadno, jer Zogbe je do večeras odigrao samo dve utakmice, uglavnom je bio u senci iskusnog Kenija Lale u uvodnom delu sezone, ali je po povratku sa novembarske reprezentativne pauze dobio poverenje Erika Roja.

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VENECIJA - BOLONJA (tip 1, kvota 2,50) – rezultat 0:0

Vodiće Venecija veliku borbu za opstanak do kraja sezone, ali će u tome veliku ulogu moći da odigra Filip Stanković. Srpski golman bio je važan činilac u meču protiv zahuktale Bolonje koja od dolaska Rafaelea Paladina na klupu igra odličan fudbal. Međutim, večeras su naleteli na Srbina koji im je spustio roletnu.

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GRONINGEN - VILEM DRUGI (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 1:1

Jedan od ozbiljnijih kladilačkih padova ove večeri, ne samo što je mnoštvo Mozzartovih igrača odabralo ovaj tip, nego i što nije došlo tri ili više pogodaka. Ovako, ko je odabrao GG lepo je prošao. Inače, domaćin je izjednačio tek u sudijskoj nadoknadi vremena.

SONDERJSKE - BRONDBI (tip 2, kvota 1,70) – rezultat 1:1

Brondbi je uvek favorit u danskom šampionatu, ali ono što sigurno krasi ovo nacionalno takmičenje je neizvesnost i poštenje. Tako je bilo i ove večeri, mada zapravo na nesreću domaćih navijača čiji su ljubimci vodili do 75. minuta. Ali i kladilaca...