Dudić: Prvi put da trener uđe u svlačionicu da čestita; Lalatović: Nisam zaslužio uvrede

„Do 60. minuta, dok nismo izvršili izmene, Pazar je imao bolje šanse. Da su poveli bilo bi teško. Ne bi bilo nezasluženo da su poveli. Ja sam rekao igračima na poluvremenu da nismo pravi, inače bih podivljao. Da moramo izvući na karakter. Momci su me ispoštovali, zasluženo smo pobedili, imali smo i taj penal. Glavčić je trebalo da šutira, ali se nije osećao dobro, uzeo je Sremčević. Na kraju sam mu rekao, daćeš gol sa metar, a dao je "pravi" gol", rekao je Dudić .

„Prvi put otkako sam u Kragujevcu da jedan trener uđe u svlačionicu i da čestita “, istakao je Dudić posle meča.

Pohvalio je Dudić rad Nenada Lalatovića u Novom Pazaru.

„Kolegi još jednom čestitam. Tri utakmice su im vrhunske, zbog toga je ova pobeda velika, naša treća utakmica u osam dana, sa sve tri ekipe koje su u vrhu. Svi igraju u visokom intenzitetu. Kad je bilo teško, priveli smo utakmicu kraju", istakao je Dudić.

I Lalatović smatra da je Novi Pazar u prvih sat vremena bio bliži pogotku.

„Do 65. minuta smo bili izvanredni. Adem je izašao na poluvremenu, imao je dve stopostotne šanse. Nismo poveli, trebalo je u prvom poluvremenu. U drugom Dikson izlazi sam jedan na jedan, gde je teže promašiti. Kada ovako kvalitetnom timu ne pogodite mrežu, pred publikom... Od tada oni dominiraju“, ocenio je Lalatović.

(MN Press)

Osvrnuo se trener Novog Pazara na uvrede sa tribina koje je dobio.

„Ja Radnički jako volim. Od ovih navijača ni slovo nisam zaslužio. Nijednu ružnu reč nisam rekao ovom klubu i ovom gradu. Kad sam izgubio majku, došao sam ovde. U najtežem periodu života sam došao u ovaj grad, u ovaj klub. Namestio sam gol pred 25.000 ljudi protiv Sartida, moja slika i dalje stoji tu. Nikad to ne sme da se zaboravi. Kao trener kada sam preuzeo Radnički bili smo poslednji na tabeli, brzo se to zaboravilo. Vi treba da volite Feđu, Feđa je to zaslužio. Ja sam ispao "papak" i treba da me je sramota. Ali, da me neko vređa, nisam zaslužio. Nikad nisam rekao ružnu reč, možda u nekoj svađi, moj temperament je takav“, naglasio je Nenad Lalatović.