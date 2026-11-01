Štuliću poništen gol, Leče ponovo kasno upalilo
Vreme čitanja: 9min | ned. 01.11.26. | 20:06
Đenova slavila na Via del Mare stadionu sa 2:1
Đenova napreduje, Leče tone. Gosti su na Via del Mare stadionu sa 2:1 upisali treću pobedu zaredom, dok je domaćin treći put u nizu napustio teren praznih šaha. Možda bi bilo drugačije da je u nadoknadi prvog poluvremena priznat gol Nikole Štulića za 2:2, ali posle gledanja snimka u VAR sobi arbitri su utvrdili da je povremeni reprezentativac Srbije igrao rukom.
Ponovo su žuto-crveni kasno upalili motore. Bila je ovo treća uzastopna utakmica u kojoj je Leče primilo gol u prvih pola sata meča. Večeras dva, a ukupno 11 od početka sezone.
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Statična je bila odbrana domaćeg tima u 11. minutu, što je kaznio Milutin Osmajić. Bio je to četvrti pogodak crnogorskog reprezentativca, posle golova Komu i Parmi u porazima Đenove, a Fjorentini u pobedi. Slabo je bila postavljena odbrana Lečea i u 28. minutu, kada je Žunior Mesijas posle asitencije upisao svoje ime i među strelce ove utakmice.
Mogla je Đenova u uvodnih pola sata i do još jednog gola, ali Stefan El Šaravi nije iskoristio zicer koji je imao. Morao je iskusni vezista preciznije da šutira u toj situaciji. Bio je neometan.
Domaćini su uspeli da vrate neizvesnost kada je Jusef Maleh pogodio iz slobodnjaka. Imao je sreće da lopta zakači jednog od igrača u živom zidu i promeni pravac. Samo nekoliko minuta kasnije i Štulić je zatresao mrežu, ali se ispostavilo da mu ipak neće biti upisan prvenac za ovu sezonu. Nema sreće nekadašnji napadač Partizana i niškog Radničkog. Nije ovo prvi put da mu je gol poništen posle gledanja snimka.
Leče u narednom kolu gostuje u Torinu, gde će protiv Bikova koji su takođe van forme (dva vezana poraza) pokušati da popravi situaciju i bodovni saldo.
Đenova za nedelju dana igra protiv Milana kod kuće, sa ciljem da napravi novi korak ka gornjem delu tabele.
Za razliku od Štulića koji je odigrao 75 minuta, Ivan Ilić je propustio i četvrti meč za Leče zbog povrede.
SERIJA - 10. KOLO
subota
Bolonja - Monca 2:1 (1:1)
/Pobega 33, Bernardeski 59pen - Varela 6pen/
Udineze - Roma 2:5 (0:4)
/Zaniolo 50, Palma 78 - Kristante 10, Mora 31, Malen 33, Endika 37, Gilardi 90+2/
Milan - Inter 3:1 (3:1)
/Pulišić 4, Rabio 10, Moreira 43 - Bastoni 22/
nedelja
Komo - Venecija 1:0 (1:0)
/Da Kunja 43pen/
Frozinone - Torino 2:0 (0:0)
/Gedžemis 48, Kalo 90+3/
Lacio - Kaljari 2:1 (1:1)
/Isaksen 36, Pinamonti 83 - Enzola 20/
Leče - Đenova 1:2 (1:2)
/Maleh 40 - Osmajić 11, Mesijas 28/
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ponedeljak
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