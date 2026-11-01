Štuliću poništen gol, Leče ponovo kasno upalilo

Đenova napreduje, Leče tone. Gosti su na Via del Mare stadionu sa 2:1 upisali treću pobedu zaredom, dok je domaćin treći put u nizu napustio teren praznih šaha. Možda bi bilo drugačije da je u nadoknadi prvog poluvremena priznat gol Nikole Štulića za 2:2, ali posle gledanja snimka u VAR sobi arbitri su utvrdili da je povremeni reprezentativac Srbije igrao rukom.

Ponovo su žuto-crveni kasno upalili motore. Bila je ovo treća uzastopna utakmica u kojoj je Leče primilo gol u prvih pola sata meča. Večeras dva, a ukupno 11 od početka sezone.