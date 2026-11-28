Čelsijev paradoks: Pogubljeni šminker Rosenior uspešniji od znalca Ćabija
Vreme čitanja: 5min | sub. 28.11.26. | 11:14
A možda na Stamford Bridžu uopšte nije problem u trenerima...
Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaki Čelsijev trener nesrećan je na svoj način. Neprimereno je, reći će neko, parafrazirati čuvene Tolstojeve reči da bi se opisalo posrnuće kluba sa Stamford Bridža započeto još - eto simbolike - odlaskom prethodne glave porodice, ruskog tajkuna Romana Abramoviča maja 2022.
Od tada do danas, na klupi Plavaca prodefilovalo je sedam različitih trenera (pet stalnih i dvojica privremenih menadžera), nijedan se nije zadržao duže od godinu i po dana, a Čelsi se malo-pomalo gubio u lavirintu iz kog kao da nema izlaza. Naročito je takav utisak prisutan jutro nakon poraza od Notingem Foresta (3:2), trećeg u poslednja četiri kola Premijer lige, posle kojeg je sudbina Ćabija Alonsa na klupi tima iz zapadnog Londona najblaže rečeno neizvesna. A činilo se pre nekoliko meseci da su sa staloženim Baskom konačno došli na zelenu granu...
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Poslednji trener iz trofejima ovenčane Abramovičeve ere, Tomas Tuhel, stradao je posle samo par mečeva pod novim rukovodstvom na čelu sa Todom Bolijem septembra 2022. Nasledio ga je Grejem Poter i nije izgurao ni do kraja sezone, koju je kao v.d. dovršio Frenk Lampard. Stalni angažman dobio je jula 2023. sadašnji menadžer Mančester Junajteda Maurisio Poketino, no i on je potrajao "samo jedno leto", rastavši se sporazumno sa klubom posle svega jedne sezone. Njegov naslednik Enco Mareska, činilo se, bio je napokon pravo rešenje, o čemu svedoče i osvojena Liga konferencije i Svetsko klupsko prvenstvo, ali i dužina mandata (jul 2024 - januar 2026). Došla je, međutim, prošla zima, i s njom kraj još jednog ciklusa.
Kada je sadašnji trener Mančester Sitija otišao sa Stamford Bridža, Boli i njegovi saradnici posegnuli su za čudnim eksperimentom i angažovali Lijama Roseniora, u tom času trenera Bolijevog "manjeg" kluba, Strazbura. Odeven po poslednjoj hipsterskoj modi, često s notesom i olovkom u ruci, 42-godišnji Englez više je odavao utisak glumca iz neke Netfliksove serije ili motivacionog govornika nego klasičnog premijerligaškog menadžera. Ipak, krenuo je zapravo odlično i postao tek drugi trener u istoriji lige koji je vezao četiri trijumfa u svoja prva četiri meča (protiv Brentforda, Kristal Palasa, Vest Hema i Vulvsa). Dobio je i Čarlton (5:1) u FA kupu, što je najubedljiviji debi nekog trenera Plavaca od osnivanja kluba.
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Medeni mesec potrajao je taman toliko, a onda je usledio nagli pad forme i sedam poraza u poslednjih osam mečeva. Sve što je do juče bilo toliko kul kod Roseniora, postalo je predmet sprdnje i kritika. Kulminiralo je bizarnim momentom pred kraj meča s PSŽ-om u Ligi šampiona, kada je pri rezultatu 0:3 (2:8 u ukupnom skoru) Alehandru Garnaću dao ceduljče s detaljnim taktičkim uputstvima za ostatak tima.
Aprila 2026, posle samo tri meseca, ururčen mu je otkaz, čime je oborio još jedan, ovoga puta negativni rekord - postao je menadžer za stalno s najkraćim mandatom u istoriji kluba. Ali tu dolazimo do Čelsijevog paradoksa...
Taj prokazani šminker Rosenior, tragični eksperiment i veliki promašaj, ostavio je Plavce na sedmom mestu na tabeli, sa šest poraza u 13 kola Premijer lige i 23 primljena gola. Ćabi Alonsov Čelsi danas je osmi, sa isto toliko poraza u 12 kola i identičnim brojem primljenih golova. Da ironija bude potpuna, Rosenior je sa malenim Parizom trenutno drugi na tabeli Lige 1, odmah iza neprikosnovenih komšija iz PSŽ-a.
I, dakle, još stoji ona da je Rosenior loš, a Alonso dobar? Najtačniji odgovor bio bi verovatno da je u Čelsiju najmanji problem u trenerima, koji se smenjuju kao na traci, bez naznaka sistema i kontinuiteta. Ako se trenerska klupa na Stamford Bridžu može uporediti s vrteškom, onda je za sastav Plavaca jedina adekvatna metafora - železnička stanica. Čelsi u sezoni 2026/27 ima pod ugovorom 33 igrača (pritom, čak četiri golmana i samo osmoricu veznjaka) i to ne računajući one na pozajmicama poput Benoe Badijašila u Napoliju, Filipa Jorgensena u Strazburu i drugih.
Uprkos tolikom nagomilavanju igračkog kadra i dugoročnim ugovorima, Alonsov tim spao je na to da jedva ima dovoljno fudbalera da popuni vezni red. I mahom veteranima, pa je tako protiv Foresta u prvih 11 imao dvojicu 36-godišnjaka, Džordana Hendersona i Denija Velbeka, što je prvi slučaj da jedan premijerligaški tim u startnoj postavi ima dvojicu igrača tog doba još od 2003.
Da nijedna nesreća nikad ne ide sama, potrudio se defanzivac Vesli Fofana, kome su navijači zviždali pri svakom kontaktu s loptom tokom poraza od Notingema i pevali mu: "Ovde nisi dobrodošao". Fofana je u nedavnom intervjuu datom jednom francuskom jutjuberu bez dozvole kluba imao niz čudnih izjava, a našalio se i na račun promašenog penala u prošlomesečnom porazu od Liverpula u penal-seriji finala Liga kupa.
16.00: (2,35) Mančester Junajted (3,70) Brentford (2,75) MOZZART RELAX
Ćabi Alonso je rekao je da se francuski štoper izvinio i da se to "neće ponoviti".
"Moramo da ostanemo zajedno. Svako ko je u svlačionici, svaki član ekipe, potreban nam je. Moramo da pomažemo jedni drugima i da kroz ove teške trenutke prolazimo zajedno. Nikoga ne smemo da ostavimo po strani. Moramo da pružimo podršku svakome. Potrebni su nam svi, a potrebni su nam i navijači. Potrebni su nam svi igrači. Moramo da budemo jedinstveni jer će, u suprotnom, stvari postati još komplikovanije, a to svakako ne želimo", rekao je Alonso na konferenciji za medije posle utakmice.
Na pitanje da li će reakcija navijača Čelsija otežati odluku da ubuduće uvrsti Fofanu u tim, dodao je:
"Pa, sada razmišljam o onome što se upravo dogodilo, a za naredne utakmice ćemo videti."
PREMIJER LIGA – 12. KOLO
Petak
Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)
/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/
Subota
16.00: (1,57) Lids (4,30) Koventri (5,30) MOZZART RELAX
16.00: (2,35) Mančester Junajted (3,70) Brentford (2,75) MOZZART RELAX
16.00: (3,10) Ipsvič (3,90) Aston Vila (2,10) MOZZART RELAX
Nedelja
13.00: (4,10) Everton (3,90) Liverpul (1,80) MOZZART RELAX
15.05: (1,95) Kristal Palas (3,70) Hal (3,60) MOZZART RELAX
15.05: (1,65) Brajton (4,30) Njukasl (4,60) MOZZART RELAX
15.05: (2,65) Fulam (3,50) Bornmut (2,55) MOZZART RELAX
15.05: (3,50) Sanderlend (3,50) Totenhem (2,05) MOZZART RELAX
17.30: (2,05) Arsenal (3,70) Mančester Siti (3,30) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama