Od tada do danas, na klupi Plavaca prodefilovalo je sedam različitih trenera (pet stalnih i dvojica privremenih menadžera), nijedan se nije zadržao duže od godinu i po dana, a Čelsi se malo-pomalo gubio u lavirintu iz kog kao da nema izlaza. Naročito je takav utisak prisutan jutro nakon poraza od Notingem Foresta (3:2), trećeg u poslednja četiri kola Premijer lige, posle kojeg je sudbina Ćabija Alonsa na klupi tima iz zapadnog Londona najblaže rečeno neizvesna. A činilo se pre nekoliko meseci da su sa staloženim Baskom konačno došli na zelenu granu...

Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaki Čelsijev trener nesrećan je na svoj način. Neprimereno je, reći će neko, parafrazirati čuvene Tolstojeve reči da bi se opisalo posrnuće kluba sa Stamford Bridža započeto još - eto simbolike - odlaskom prethodne glave porodice, ruskog tajkuna Romana Abramoviča maja 2022.

Poslednji trener iz trofejima ovenčane Abramovičeve ere, Tomas Tuhel, stradao je posle samo par mečeva pod novim rukovodstvom na čelu sa Todom Bolijem septembra 2022. Nasledio ga je Grejem Poter i nije izgurao ni do kraja sezone, koju je kao v.d. dovršio Frenk Lampard. Stalni angažman dobio je jula 2023. sadašnji menadžer Mančester Junajteda Maurisio Poketino, no i on je potrajao "samo jedno leto", rastavši se sporazumno sa klubom posle svega jedne sezone. Njegov naslednik Enco Mareska, činilo se, bio je napokon pravo rešenje, o čemu svedoče i osvojena Liga konferencije i Svetsko klupsko prvenstvo, ali i dužina mandata (jul 2024 - januar 2026). Došla je, međutim, prošla zima, i s njom kraj još jednog ciklusa.

Kada je sadašnji trener Mančester Sitija otišao sa Stamford Bridža, Boli i njegovi saradnici posegnuli su za čudnim eksperimentom i angažovali Lijama Roseniora, u tom času trenera Bolijevog "manjeg" kluba, Strazbura. Odeven po poslednjoj hipsterskoj modi, često s notesom i olovkom u ruci, 42-godišnji Englez više je odavao utisak glumca iz neke Netfliksove serije ili motivacionog govornika nego klasičnog premijerligaškog menadžera. Ipak, krenuo je zapravo odlično i postao tek drugi trener u istoriji lige koji je vezao četiri trijumfa u svoja prva četiri meča (protiv Brentforda, Kristal Palasa, Vest Hema i Vulvsa). Dobio je i Čarlton (5:1) u FA kupu, što je najubedljiviji debi nekog trenera Plavaca od osnivanja kluba. 💥💥💥💥💥 MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao 💥💥💥💥💥 Medeni mesec potrajao je taman toliko, a onda je usledio nagli pad forme i sedam poraza u poslednjih osam mečeva. Sve što je do juče bilo toliko kul kod Roseniora, postalo je predmet sprdnje i kritika. Kulminiralo je bizarnim momentom pred kraj meča s PSŽ-om u Ligi šampiona, kada je pri rezultatu 0:3 (2:8 u ukupnom skoru) Alehandru Garnaću dao ceduljče s detaljnim taktičkim uputstvima za ostatak tima. Aprila 2026, posle samo tri meseca, ururčen mu je otkaz, čime je oborio još jedan, ovoga puta negativni rekord - postao je menadžer za stalno s najkraćim mandatom u istoriji kluba. Ali tu dolazimo do Čelsijevog paradoksa...