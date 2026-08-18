Došli Vlahović i Trosar, ali nije dovoljno: Bešiktaš lovi još jednog kapitalca

Ako pitate čelnike Stare dame, oni su spremni da saslušaju različite opcije kad je u pitanju Gonzales, ali više preferiraju trajni transfer od pozajmice. I to ima smisla, Juventusu je potreban novac kako bi mogao da nastavi sa kupovinama ovog leta. Poznato je da su na prodaju Ten Kopmajners, Fabio Mireti, Džonatan Dejvid, Artur, Daglas Luiz i Edon Žegrova. Ne bi imali ništa protiv ni dao da od Gonzalesa kapne neki novac.

Očekuje se da klubovi nastave sa pregovorima uprkos tome što Argentinac priča kako je srećan u Torinu i nije tražio transfer. Ipak, Gonzales nije opravdao uloženih 28.000.000 evra za dovođenje iz Fjorentine. Ni prethodna sezona u Atletiku gde je bio na pozajmici mu nije bila bogzna koliko produktivna.

Ostaje da se vidi kako će dalje teći razgovori Bešiktaša i Juventusa. Želja turskog kluba nije sporna, finansije nisu problem. Još samo da igrač pokaže volju za promenom sredine.