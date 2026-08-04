Zvezdin insajder iz Izraela: Ber Ševa za nijansu slabija nego što je bila Haifa

Iskustvo 29-godišnjeg Kruševljanina bilo je povod da ga pozovemo za osvrt na rivala Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Poput Dejana Stankovića na konferenciji za medije pred put, trenera Dušana Matovića u razgovoru za naš portal i 29-godišnji defanzivac ističe moderan stil igre tima iz Ber Ševe.

"Imaju takav sistem da ko god dođe u klub mora da se prilagodi. Uglavnom igraju u formaciji 4-3-3, ali je povremeno menjaju u 5-3-2. Drže se svojih principa da igraju brzo, visok presing, sa bekovima koji stoje visoko. Moderan stil fudbala, napadački. U njihovoj igri uvek ima mnogo trčanja", naglasio je Ljubisavljević na početku razgovora za Mozzart Sport.

Odlazak bivšeg Zvezdinog igrača Kingsa Kangve u Panatinaikos ozbiljno je oslabio Hapoel, međutim, imaju Izraelci i druge adute. Među najvećim - Igora Zlatanovića koji je pre godinu dana došao iz Makabi Netanje.

"Kangva im je bio najbolji, ali ne može se reći da je tim zavisio od njega. Tu je Zlatanović, koji je jedan od najboljih napadača u izraelskom prvenstvu. Odličan je i Brazilac Lukas Ventura koji igra zadnjeg veznog".

Utorak, 19.30: (3.90) Hapoel Ber Ševa (3.50) Crvena zvezda (1.95)

Ne tako davno imala je Crvena zvezda neprijatno iskustvo sa Izraelcima. Prvi trenerski mandat Dejana Stankovića u klubu u kojem je ponikao kao igrač okončan je posle eliminacije od Makabi Haife u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona 2022. godine.

"Mislim da je taj tim Makabija bio za nijansu bolji nego ovaj Hapoelov, ali to nikako ne znači da se smeju potceniti. Zvezda je favorit po igračkom kadru, iskustvu, zbog činjenice da se prvi meč igra na neutralnom terenu, ali ima i Hapoel kvalitet. Lako može da se desi da utakmica ode na njihovu stranu, ako Zvezdini igrači ne budu koncentrisani od početka do kraja", upozorio je Ljubisavljević.

Dodao je nekadašnji fudbaler Vojvodine, Radničkog iz Niša, Jagodine da je veliki plus za crveno-bele to što ne moraju u ovo doba godine da gostuju u Izraelu.

"Bilo bi im znatno teže da igraju u Ber Ševi, koja je u pustinji. Nije samo do vrućine, već je vlaga ogromna i jako se teško diže. Hapoel ima odličnu atmosferu na domaćem terenu, dok će u Mađarskoj na tribinama biti mnogo manje navijača, a biće i Zvezdini za koje svi znamo kakvu podršku pružaju i koliko znače ekipi".