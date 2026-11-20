Velez želi da napravi korak dalje, da zaboravi na posrtanja iz završnice prvenstva i ponovo pronađe put koji vodi ka vrhu, dok Belgrano, sa peharom Aperture u svojim vitrinama, dolazi da pokaže da šampionski karakter ne poznaje ni teren ni protivnika. El Fortin je regularni deo završio na trećem mestu svoje grupe, ali u nokaut fazu ulazi posle poraza od Uniona Santa Fea rezultatom 2:0 i utakmice koja mu je zatvorila vrata plasmana u Kopa Libertadores. Ipak, šesto mesto na godišnjoj tabeli donelo mu je kartu za Kopa Sudamerikanu 2027, pa je ostalo još jedno veliko iskušenje pred tim Giljerma Barosa Skelota, a to je pokušaj da sezonu zaokruži trofejem.

23.55: (2,25) Velez (3,20) Belgrano (3,30)

Poslednju pobedu ostvario je 25. oktobra, kada je Sentral Kordoba ispraćen sa pet golova u mreži, ali od tada je prošlo dovoljno vremena da se u Liniersu ponovo probudi sumnja i potreba za pravim odgovorom.

Ni Belgrano ne stiže u mnogo boljem raspoloženju. Tim Rikarda Zjelinskog poražen je na gostovanju Himnasiji u La Plati sa 2:1, a u poslednjih pet utakmica upisao je tri poraza, jedan remi i samo jednu pobedu. Šesto mesto u grupi B nije bilo dovoljno da izbriše utisak turbulentne završnice, ali popularni Pirati u rukama imaju nešto što Velez tek pokušava da pronađe, sveže iskustvo osvajanja trofeja. Šampion Aperture već je obezbedio učešće u Kopa Libertadores naredne godine, a sada želi da odbranu titule nastavi i na terenu koji mu neće pokloniti ni pedalj prostora.

Velez će, međutim, morati da pronađe odgovore i unutar sopstvenog kadra. Četiri važna igrača neće biti na raspolaganju Skelotu: Tijago Silvero suspendovan je nakon isključenja protiv Uniona, Lukas Robertone odsustvuje zbog povrede Ahilove tetive, dok su Huan Kruz Policelja i Simon Eskobar sa reprezentacijom Argentine do 17 godina na Svetskom prvenstvu u Kataru. Robertoneova povreda posebno je težak udarac, jer vezista neće imati preciziran datum povratka, a ni sam nije krio razočaranje što neće moći da pomogne ekipi u završnici prvenstva.

U takvim okolnostima, pažnja će biti usmerena i na sedamnaestogodišnjeg Lea Kristalda, momka iz Velezove škole koji bi prvi put trebalo da utakmicu počne od prvog minuta. Mladi centralni bek, naturalizovani Paragvajac, debitovao je protiv Uniona, a sada bi mogao da dobije mnogo ozbiljniju ulogu, rame uz rame sa Lisandrom Magaljanom.

U rezervnom timu zaigrao je još sa 15 godina, a njegov razvoj i potencijal dugo su ga držali u planovima prvog tima. Sada, kada su okolnosti otvorile vrata, pred njim je prilika da pokaže koliko je spreman za utakmice u kojima se sezona lomi.

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U odnosu na poslednji meč, u Velezu bi se očekivale još dve promene: Klaudio Baesa trebalo bi da zauzme Robertoneovo mesto, dok bi Dijego Valdes popunio prostor koji je ostao odlaskom Policelje u reprezentaciju. Pred mladim Kristaldom je tako jedno od najvećih iskušenja u dosadašnjoj karijeri, a pred Velezom zadatak da i sa desetkovanim sastavom zadrži ambicije.

Velez bi na teren mogao da izađe u sastavu Tomas Marćiori na golu, dok bi poslednju liniju činili Hoakin Garsija, Leo Kristaldo, Lisandro Magaljan i Elias Gomez. U veznom redu očekuju se Klaudio Baesa i Rodrigo Aliendro, ispred kojih bi delovali Matijas Pelegrini, Manuel Lansini i Dijego Valdes, dok bi najistureniji bio Ronaldo Martinez.

S druge strane, Belgrano bi trebalo da predvodi Tijago Kardoso, uz Agustina Falkona, Leonarda Moralesa, Lisandra Lopeza i Adrijana Sporlea u defanzivnoj liniji. Vezni red činili bi Adrijan Sančez i Franko Vaskez, dok bi ofanzivnu trojku iza najisturenijeg Lukasa Paserinija sačinjavali Ramiro Ernandes, Lukas Selajaran i Emilijano Rigoni.

U nokaut fazi nema mnogo prostora za kalkulacije, a ni za skrivanje iza prethodnih rezultata. Velez pred svojim navijačima želi da potvrdi da može da bude više od dobrog utiska, dok Belgrano dolazi sa šampionskim natpisom, ali i željom da dokaže kako prošlost nije jedino što ga čini opasnim. Samo jedan će nastaviti put, dok će drugi ostati na pragu.ž

PIŠE: ĐORĐE RADONJIĆ

ARGENTINA 1, KLAUSURA – OSMINA FINALA (JEDAN MEČ)

Petak

23.55: (2,25) Velez (3,20) Belgrano (3,30)

Subota

19.00: (2,20) Defensa i Hustisija (3,00) Barakas (3,50)

21.00: (2,10) Argentinos Juniors (3,10) Independijente (3,80)

Nedelja

20.00: (1,45) Rosario (4,60) Himnasija Mendoza (6,75)

23.00: (1,65) River Plejt (3,70) Lanus (5,50)

Ponedeljak

02.00: (2,15) Instituto Kordoba (3,05) Urakan (3,70)

21.00: (2,20) Himnasija La Plata (3,20) Njuels Old Bojs (3,40)

***kvote su podložne promenama