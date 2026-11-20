Letos se vratio u Minhen, prošao je kompletne letnje pripreme sa Bajernom, a odradio ih je veoma dobro. Dobio je javne pohvale od trenera Vensana Kompanija, ali posle razgovora sa Belgijancem Ibrahimović je ipak odlučio da ne ostane i bori se za minutažu. Jer, razumeo je da je konkurencija na pozicjima levog krila i ofanzivnog veziste previše jaka i da ne bi proveo previše vremena na terenu.

Zato, otišao je na još jednu pozajmicu, u Augzburg, ali ova je malo drugačija od ranijih. Bundesligaš je platio 500.000 evra za tu jednogodišnju pozajmicu, a uz to je ubačena klauzula da Augzburg može da otkupi njegov ugovor za 8.000.000 evra. Praktično, sada se više Ibrahimović ne pita za to da li će ostati u Bajernu, iako sa njim ima ugovor do leta 2028. godine. Odigrao je ove sezone osam utakmica, bio je strelac protiv Ajntrahta (4:1) i u kupu niželigaša Zonenhofa (4:2), a asitent protiv Frajburga (1:2).

20.30: (1,10) Bajern (8,50) Keln (20,0) – MOZZART RELAX

Ono što ga najviše boli je što bi u ovom trenutku verovatno imao dobru minutažu u Bajernu. Bavarce muče problemi sa povredama, primera radi Luisu Dijazu je napukao mišić sredinom oktobra i tek ove sedmice je počeo lagano da trenira, još uvek odvojeno od ekipe.

“Stručni štab Bajerna je bio impresioniran mojom statistikom u Hajdenhajmu prošle sezone i zato sam dobio šansu letos na pripremama. Predviđeno je da budem alternativa Luisu Dijazu. Kada pogledam spisak povređenih igrača u Bajernu, ne mogu da ne pomislim ‘vau, trebalo je da ostanem tamo’. Ipak, ne mogu da se žalim, prijatno mi je u Augzburgu i mislim da sam stekao poverenje saigrača”, kazao je Ibrahimović.

Inače, Bajern će ovog petka od 20.30 časova dočekati Keln na otvaranju 10. kola Bundeslige u promešanom sastavu, bez Dijaza, Alfonsa Dejvisa, a pitanje je i koliko je Džamal Musijala spreman. Ipak, ono što je najbitnije na klupu se vraća Kompani, koji prethodnih mesec dana nije vodio ekipu zbog zdravstvenih problema.

“Četiri nedelje nisam smeo da vodim ekipu, a mogu da vam kažem da mi to uopšte nije palo tako teško. Naprotiv, uživao sam u slobodnom vremenu. Imao sam praktično mesec dana da se spremim za ovu utakmicu i izuzetno sam motivisan za nju. Nadam se da ću to da prenesem i na igrače. Oni se sada vraćaju sa reprezentativnih obaveza, a to je uvek specifična situacija. Još se meč igra u petak. Nadam se da će igrači osetiti energiju i motivaciju. Ako tako bude, imaćemo dobar temelj za ovaj meč”, kazao je Vensan Kompani.

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BUNDESLIGA – 10. KOLO

Petak

20.30: (1,10) Bajern (8,50) Keln (20,0) – MOZZART RELAX

Subota

15.30: (4,90) Borusija Menhengladbah (4,20) Borusija Dortmund (1,58) – MOZZART RELAX

15.30: (1,30) Bajer Leverkuzen (5,50) Paderborn (8,00) – MOZZART RELAX

15.30: (2,35) Ajntraht Frankfurt (3,70) Hofenhajm (2,65) – MOZZART RELAX

15.30: (3,45) Elverzberg (3,70) Frajburg (1,95) – MOZZART RELAX

15.30: (5,70) Union Berlin (4,60) RB Lajpcig (1,47) – MOZZART RELAX

18.30: (3,80) Šalke (3,80) Štutgart (1,82) – MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (2,60) Augzburg (3,70) Majnc (2,40) – MOZZART RELAX

17.30: (1,70) Verder (4,00) Hamburger (4,40) – MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama