Poljska i Kosta Runjaić? Nije se desilo
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Vreme čitanja: 1min | pet. 20.11.26. | 14:36
Kontakata nije ni bilo
Loše je Poljska odigrala Ligu nacija, završila je kao treća u grupi u B klasi, iza nje je ostala samo Rumunija, ali makar neće morati da strepi za opstanak u ovoj diviziji.
Rezultat koji je napravio selektor Jan Urban nije zadovoljio Poljake, pa su uveliko krenule špekulacije oko njegovog naslednika. Najviše se pominjao Kosta Runjaić, doskorašnji trener Udinezea, koji je srpskog porekla, mada za sebe više voli da kaže – jugoslovenskog.
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Ali, iz Poljske stižu informacije da od tog posla nema ništa. Na temu pregovora sa Runjaićem oglasio se Cezari Kovalski, zvanični savetnik za medije u Fudbalskom savezu Poljske:
„Novi dan, nova izmišljotina. FS Poljske niti je pričao, niti priča sa Kostom Runjaićem“, napisao je Kovalski na tviteru.
Tu njegovu poruku podržala je i stranica FS Poljske, što za tamošnje medije znači da je to zvaničan stav.
Runjaić je, navodno, 2025. godine imao ponudu da preuzme reprezentaciju Poljske, ali on je to odbio da bi vodio Udineze. Nakon toga kontakata dve strane nije bilo.