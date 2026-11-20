Ali, iz Poljske stižu informacije da od tog posla nema ništa. Na temu pregovora sa Runjaićem oglasio se Cezari Kovalski, zvanični savetnik za medije u Fudbalskom savezu Poljske:

„Novi dan, nova izmišljotina. FS Poljske niti je pričao, niti priča sa Kostom Runjaićem“, napisao je Kovalski na tviteru.

Tu njegovu poruku podržala je i stranica FS Poljske, što za tamošnje medije znači da je to zvaničan stav.

Runjaić je, navodno, 2025. godine imao ponudu da preuzme reprezentaciju Poljske, ali on je to odbio da bi vodio Udineze. Nakon toga kontakata dve strane nije bilo.