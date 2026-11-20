S druge strane o rivalu sa kojim će se Stara dama susresti u nedelju 42-godišnji stručnjak je imao šta da kaže.

„Znamo da nas očekuje izuzetno zahtevna utakmica, Mačva je jako dobar domaćin, niko se u Šapcu nije naigrao i teško se uzimaju bodovi. Očekujemo i malo teži teren zbog vremenskih uslova, ali to su neke činjenice, kao i da se mi spremamo da osvojimo tri boda i da idemo na pobedu. Cela nedelja je protekla u tom tonu, dobro smo raspoloženi, povratili smo samopouzdanje. Izgubili smo derbi, ali dobro nam je došla pauza i sada idemo na tri boda.“

Strateg crveno-belih je objasnio kako je ekipa provela reprezentativnu pauzu.

„Dve nedelje nije dug period, igrači su dobili tri dana odmora posle Crvene zvezde, da se odmore i regenerišu posle teškog rasporeda. Igrali smo prijateljsku utakmicu sa Čukaričkim i ove sedmice smo se spremali za Mačvu. Svi su zdravi i spremni“, zaključio je Marko Savić.