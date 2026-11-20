Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 14:44
„Mačva je jako dobar domaćin, niko se u Šapcu nije naigrao i tamo se teško uzimaju bodovi“, ističe trener Stare dame
Ni poraz u derbiju od Crvene zvezde (1:0), nakon kojeg su se Lale defakto oprostile od titule nije doveo do toga da Novosađani klonu duhom, što se videlo i po nastupu Vošinog šefa struke Marka Savića, koji je na pres konferenciji pred duel sa Mačvom u Šapcu (nedelja, 17.00), samo kratkom opaskom prokomentarisao taj meč sa ekipom Alberta Rijere i činjenicu da se Vošina borba sa Berograđanima svela na borbu za drzgo mesto sa Železničarom iz Pančeva.
„Ništa se nije promenilo“, kratko se Savić osvrnuo na taj poraz..
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S druge strane o rivalu sa kojim će se Stara dama susresti u nedelju 42-godišnji stručnjak je imao šta da kaže.
„Znamo da nas očekuje izuzetno zahtevna utakmica, Mačva je jako dobar domaćin, niko se u Šapcu nije naigrao i teško se uzimaju bodovi. Očekujemo i malo teži teren zbog vremenskih uslova, ali to su neke činjenice, kao i da se mi spremamo da osvojimo tri boda i da idemo na pobedu. Cela nedelja je protekla u tom tonu, dobro smo raspoloženi, povratili smo samopouzdanje. Izgubili smo derbi, ali dobro nam je došla pauza i sada idemo na tri boda.“
Strateg crveno-belih je objasnio kako je ekipa provela reprezentativnu pauzu.
„Dve nedelje nije dug period, igrači su dobili tri dana odmora posle Crvene zvezde, da se odmore i regenerišu posle teškog rasporeda. Igrali smo prijateljsku utakmicu sa Čukaričkim i ove sedmice smo se spremali za Mačvu. Svi su zdravi i spremni“, zaključio je Marko Savić.