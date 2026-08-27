Rodila se sila sa Severa - čudesna nedelja norveškog fudbala

Ali, nešto se i radilo u međuvremenu. Neki sistem se postavljao. Ulagalo se u dečji fudbal, gradili su se tereni, postavljale veštačke podloge, država je na zdrav način ulagala u fudbal. Rasli su i prihodi, menjali su se prvaci, tribine su bile sve punije, nikle su tinejdžerske senzacije poput Edegora i Halanda , a onda se pojavila 'zvezda severnjača' u vidu Bode Glimta.

Do prošlog leta, Norveška je čekala 18 godina na klub u Ligi šampiona. Još od ere onog čuvenog Rozenborga koji je bio redovan učesnik. Reprezentacija im je od poraza protiv Jugoslavije na EP 2000. godine čekala plasman na veliko takmičenje dve i po decenije, a punih 28 godina na učešće na Mundijalu.

Na prvoj prepreci u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2021. pali su protiv Legije, ali su dogurali do četvrtfinala Lige konferencije, gde ih je zaustavila Murinjova Roma, kojoj su u grupnoj fazi dali šest golova. Sledećeg leta već su bili iskusniji i dogurali do plej-ofa, gde su tesno, na produžetke, ispali od zagrebačkog Dinama; nisu prošli grupu Lige Evrope i na mišiće su ispali od Ajaksa u plej-ofu za osminu finala Lige konferencije. Sledeće godine ih je zaustavio Vladan Milojević u plej-ofu i odatle kreće eksplozija norveškog fudbala. Bode je došao do polufinala Lige Evrope sa Totenhemom, a prošle sezone napokon i ušao u Ligu šampiona, gde je pravio čuda, tukao Siti i Atletiko, izbacio Inter i došao do osmine finala, gde se samoubio protiv Sportinga. Reprezentacija se plasirala na Mundijal, tamo oduševila i preko Brazila došla do četvrtfinala.

Ovog leta norveško čudo nastavilo je da raste. Bode je preko sjajnog Uniona u spektakularnom dvomeču došao do plej-ofa, zatim razbio NEC i opet ušao u Ligu šampiona. Podvig je napravio i šampion Viking, koji je u plej-of okršaju zasluženo eliminisao zagrebački Dinamo. Norveška tako nakon 27 godina ima dva kluba u Ligi šampiona. A večeras su spektakularnu nedelju norveškog fudbala upotpunila još dva kluba. Lilestrem se plasirao u Ligu Evrope, a Bran u Ligu konferencije. Jedini nije uspeo Tromze u kvalifikacijama za Ligu konferencije, ali on je makar ispao od Brajtona. Pre toga je izbacio Hradec i Kluž. Lilestrem je u plej-of okršaju slomio albansku Egnatiju. Posle 0:0 u Albaniji, gosti su večeras poveli u Norveškoj golom Sote nakon pola sata igre, međutim Lilestrem se nije predavao… Izjednačio je Fos u 82. minutu za produžetke, da bi tamo konačan trijumf i pobedu od 2:1 doneo Olsen pogotkom u 94. minutu. Bran je nakon Univerzitatee Kluž i kiparskog Apolona došao do plej-ofa, gde je kao autsajder eliminisao PAOK. U prvom meču u Oslu vodio je sa 1:0 do 80. minuta, na kraju remizirao - 1:1. Ali večeras, u revanšu na svom terenu, Bran je nadigrao i eliminisao favorizovane Grke. Poveo sa 2:0 golovima Holma u nadoknadi prvog poluvremena i Ingasona u 56. minutu, da bi se PAOK za pet minuta vratio u egal. Šerif Endijaje je u 63. minutu smanjio zaostatak, a Hristos Zaferis u 68. izjednačio. Krenula je drama koju je rešio Čileanac Kastro golom iz penala u 86. minutu, za 3:2 i pobedu Brana.