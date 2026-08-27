Rijera: Da li treba da ubijem igrača? Ne, njima treba trener

O razlozima večerašnjeg kraha na konferenciji za medije govorio je trener Albert Rijera . „Videli smo dve drugačije situacije, sa deset i sa jedanaest igrača. Sa jedanaest igrača kod kuće 90 minuta i ovde sa deset igrača 60 minuta, mi smo bolji tim. Ali, ovo je fudbal. Ako pravimo glupe greške pri rezultatu 1:1, to se dešava. Sada možete da odete kod igrača i da ih pitate šta je bila jedina poruka pred ovu utakmicu u slučaju da ne rade ono što kažem. Ne šaljem sto poruka, već samo jednu. Onu jedinu. Ali, šta sada da radim? Nismo mašine. Da li treba da ubijem igrača? Ne, njima treba trener. Kao što sam im već rekao, ja prihvatam sve kritike i poješću sva g***a. Moramo da učimo, jer pripremam tim za Ligu šampiona. Ko nije na ovom nivou, onda – ćao. Svako mora biti spreman da se nosi s ovim. Ukoliko hoćemo nivo Lige šampiona, onda ne smemo da pravimo glupe greške. Najbolji način da nešto naučimo jeste da prihvatimo ovo danas, kako se to ne bi desilo ponovo. Ponavljam, to su bile dve različite utakmice sa deset i jedanaest igrača. Mi smo sa jedanaest igrača bolji tim od njih, to moram da kažem.”

Da li se kajete zbog izbora startnih 11?

„Ne, apsolutno bez kajanja. Imali smo utakmicu, imali smo rezultat 1:1. Moglo je biti i bolje, ali imali smo 1:1. Nimalo se ne kajem zbog startne postave.”

Sledi Liga konferencije, kako podići tim posle ovoga? Da li ste rekli nešto Bukariju?

„Sviđa mi se to pitanje – šta je sledeće? Da nastavimo, da idemo dalje. Najbolji način je da pričam s njima. Moramo da ustanemo i sutra, moramo da pobedimo za vikend. Igramo Ligu konferencije? U redu, bićemo favoriti tamo. Sada moramo da budemo favoriti u Ligi konferencije. Treba im dati to samopouzdanje, to je ono što želim od svojih igrača. Ne mogu da ubijem nikoga. Pričate o Bukariju; pustiću njega prvo da priča, jer svi zaslužuju izvinjenje od mene. On takođe. Nisam vikao na njega, ljut sam zbog navijača i kluba, jer smo želeli da budemo u Ligi Evrope. Želim da ovo bude poslednji put u njegovoj karijeri da je uradio ovako nešto. Moj cilj je da on sa 50-60 godina dođe kod mene i kaže mi da mu se to nikada više nije dogodilo. To je moj cilj za njega, a on će biti primer za sve ostale. Moj posao je da budem trener, da ih učim i da im prenosim određene poruke. Znao sam da je preokret moguć i namirisao sam da je jedini način da se njihov tim vrati taj da mi dobijemo crveni karton. Igrač manje, pritisak, centaršutevi... Mi smo im dali šansu i oni su porasli zbog toga. Dali smo im priliku, oni su je uzeli i to je to.”