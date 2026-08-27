Svakoj nesreći dođe kraj: Hajduk u Evropi posle 16 godina!

Zlopatio se Hajduk, ispadao na raznorazne načine. Pucale su bruke, brideli su obrazi otkako je poslednji put posle avgusta bio na evropskoj pozornici. Ta poslednja ostala je upamćena po onom pokliču: „Vukušiću Ante, sinjski dijamante“. Sve ovo vreme ta Liga Evrope i grupna faza bila je vezivana za tu pobedu Hajduka na Poljudu nad Anderlehtom i pogotkom napadača koji se kasnio obreo i u srpskom fudbalu…

Nekada nije imao sreće, naletao je na Inter, Stuok, Viljareal, Everton… Ali, bilo je i ozbiljnih blamaža. Brukao se Hajduk protiv Duile Gore, Gzire, Tobola, Dinamo Sitija i sličnih fudbalskih „liliputanaca“. Svakog avgusta njegovi navijači bi proživljavali jedan te isti dan, gutali bi knedle i pitali se: dokle ovako?!

E, do Rakova!

I opet je moglo da bude zlo, i opet je mogla da bude nesreća. Jer, u prvoj utakmici, igranoj na Poljudu, primio je ponos Dalmacije gol u dubokoj sudijskoj nadoknadi – u 95. minutu. Ispustio je prednost, pošao za Poljsku i u njoj mu se dogodilo nešto slično. Dva puta je vodio i pred nadoknadu i viđeni prolazak je kapitulirao. Nije moglo da bude gore kada se pogleda čije ime se pojavilo na semaforu.

Mahir Emreli. Njega dobro znaju svi na Poljudu, svi u Dalmaciji, svi u Hrvatskoj, svi oni koji vole da zavire na ex-YU terene širom regiona. Nosio je dres zagrebačkog Dinama, bio je Azer trostruki prvak sa Modrima. Nije dobio bogzna kakvu šansu na Maksimiru, ali je u dvomeču sa Bilima imao motiva na pretek.

Jedan unutar poljudske školje, pa još jedan u revanšu. Onaj drugi u čestohovi, da poništi pogodak Mikelea Šega, čoveka koga Gonzalo Garsija gura ispred klupske ikone Marka Livaje, što mu zameraju brojni navijači. Morao je Hajduk kroz produžetke da traži put do Lige konferencije i pronašao ga je zahvaljujući Rokasu Pukštasu, momku iz Amerike koji ima litvanske korake i od koga se godinama unazad očekuje da napuni praznjikavu kasu.

Možda nije do sada nije doneo milione tako što je stavio paraf na ugovor sa nekim drugim timom, ali jeste pogotkom u plej-ofu Lige konferencije. I večno će ga pamtiti, kao što se pamti i ono „Vukušiću Ante, sinjski dijamante“. Zato što je rasterao deo zlih duhova koji su deceniju i po stajali iznad Poljuda…

Ima ih i dalje, nisu sve muke oterane. Hajduk na titulu čeka preko dve dekade. Sada će mu biti lakše da je zamisli, da poveruje da je moguće da je osvoji. Ima na čemu da temelji optimizam.

PLEJ-OF ZA LIKU KONFERENCIJE (REVANŠ)

Sreda

Rapid - Harts 2:2 (2:2, 1:0), penalima 3:4 - prvi meč 2:2

Četvrtak

KuPS - Šamrok 1:0 (0:0), prvi meč 1:1

Karabag - Tvente 1:4 (2:1, 0:0), prvi meč 1:0

Jablonec - Rendžers 1:0 (1:0, 0:0), penalima 4:3, prvi meč 0:1

Makabi Tel Aviv - Lugano 1:1 (0:0), prvi meč 1:2

Frajburg - Madervel 4:1 (1:1), prvi meč 3:1

Monako - Gornjik 4:1 (2:0), prvi meč 3:2

Inter Eskaldes - Drita 0:0, penalima 4:2, prvi meč 2:2

Hradec - Panatinaikos 1:2 (1:1, 0:0), prvi meč 2:2

Rakov - Hajduk 2:3 (2:2, 1:1), prvi meč 2:2

Riga - Ki Klaksvik 2:1 (0:0), prvi meč 0:0

Pafos - Dinamo Tirana 4:2 (2:2, 1:1), prvi meč 1:1

Kopenhagen - Inter Turku 4:1 (1:0), prvi meč 0:0

Bran - PAOK 3:2 (1:0), prvi meč 1:1

20.00: (1,33) Ajaks (5,50) Sion (8,00) - 4:2

20.00: (2,25) Sent Galen (3,60) Nordsjiland (3,05) - 0:1

20.00: (6,00) Hapoel (4,00) Atalanta (1,50) - 0:0

20.30: (3,60) Austrija (3,45) Braga (2,05) - 0:2

20.30: (1,97) Borac (3,45) Vikingur (3,50) - 3:1

20.30: (1,15) Brajton (8,00) Tromso (16,0) - 0:0

20.45: (3,00) Rijeka (3,40) Midtjiland (2,35) - 0:2

21.00: (3,25) Partizan (3,35) Hetafe (2,25) - 1:3

21.00: (2,90) Hibernijan (3,15) Gent (2,55) - 0:0

21.00: (2,00) Larn (3,35) Linkoln (3,50) - 2:0

***kvote su podložne promenama