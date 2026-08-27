Fakat: Najveća blamaža u istoriji Crvene zvezde!

Ko je ovo mogao da pretpostavi... Otišla je Crvena zvezda u Češku da 'odradi' revanš sa Viktorijom Plzenj i udari pečat na novo učešće u Ligi Evrope, a vratila se do nogu potučena, ponižena i logično - eliminisana. Kao uteha iza svega ostaje silazak stepenik niže, u Ligu konferencije - srpski prvak nastaviće evropsku odiseju - ali to u ovom času niti može da bude melem na ranu, niti nekoga preterano zanima. Jer crveno-beli zaradili su noćas u Zapadnoj Bohemiji beleg za sva vremena, doživevši istorijsku blamažu - 1:5.

Ovo je, dakle, fakat: uzimajući u obzir atraktivnost i pre svega snagu rivala, najveći srpski klub nikada nije teže poražen u Evropi u ovih 70 i kusur godina takmičenja. Istina, gol više primio je od Pari Sen Žermena (1:6) i Bajern Minhena (0:6) u Ligi šampiona, ali to je, priznaćete, sasvim druga dimenzija u odnosu na ovo što smo gledali na Dusan areni.