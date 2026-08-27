Fakat: Najveća blamaža u istoriji Crvene zvezde!
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 22:06
Otišla je srpski prvak u Češku da 'odradi' revanš sa Viktorijom Plzenj i udari pečat na novo učešće u Ligi Evrope, a vratio se do nogu potučen, ponižen i logično - eliminisan
Ko je ovo mogao da pretpostavi... Otišla je Crvena zvezda u Češku da 'odradi' revanš sa Viktorijom Plzenj i udari pečat na novo učešće u Ligi Evrope, a vratila se do nogu potučena, ponižena i logično - eliminisana. Kao uteha iza svega ostaje silazak stepenik niže, u Ligu konferencije - srpski prvak nastaviće evropsku odiseju - ali to u ovom času niti može da bude melem na ranu, niti nekoga preterano zanima. Jer crveno-beli zaradili su noćas u Zapadnoj Bohemiji beleg za sva vremena, doživevši istorijsku blamažu - 1:5.
Ovo je, dakle, fakat: uzimajući u obzir atraktivnost i pre svega snagu rivala, najveći srpski klub nikada nije teže poražen u Evropi u ovih 70 i kusur godina takmičenja. Istina, gol više primio je od Pari Sen Žermena (1:6) i Bajern Minhena (0:6) u Ligi šampiona, ali to je, priznaćete, sasvim druga dimenzija u odnosu na ovo što smo gledali na Dusan areni.
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Treba li konstatovati da je manje bolelo i onih 0:5 sa Totenhemom 2019, i onih 0:5 u Ajndhovenu 2004, i 1:5 protiv Monaka 2024, da ne pričamo o Seltiku (1:5) i Menhengladbahu (1:5) šezdesetih i sedamdesetih godina, koji su ono vreme spadali u najbolje evropske ekipe.
Primila je Zvezda pet komada i od Selte, početkom ovog veka, pukla je 'petarda' u Berlinu, u susretu sa Dinamom krajem sedamdesetih, pa ni to nije do kolena ovom češkom brodolomu. Pogotovo ne onih 2:5 u DDR-u, što će Beograđani u revanšu pretvoriti u jednu od velebnih pobeda na putu do finala UEFA kupa.
Ovo je, uzgred budi rečeno, drugi put u istorji da je Crvena zvezda doživela evropsku eliminaciju nakon što je slavila u prvoj utakmica sa tri gola razlike. U proleće 1971. izbacio ju je Panatinaikos, pošto je u Atini na beogradskih 1:4 odgovorio sa 3:0. I opet, nije za ozbiljno poređenje, pošto se radilo o polufinalu Kupa šampiona i jednoj od najboljih generacija grčkog klupskog fudbala.
I još jednom: ovakvo sumorno evropsko veče crveno-bele boje ne pamte. Nije utisak, nego fakat.