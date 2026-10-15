Drugoligaš bio na tri minuta do čuda: Sanderlend u nadoknadi sprečio bruku

Za one kojima je promaklo i pitaju se otkud portugalski drugoligaš u Ligi Evrope, Torense je svoje mesto u evropskom takmičenju zaradio pobedom nad Sportingom u finalu nacionalnog Kupa. A da nije zalutao na međunarodnu scenu potvrdio je još na premijeri kada je kao gost savladao Lilestrem. Večeras je bio na dobrom putu da napravi još jedan podvig, znatno veći od prethodnog, ali je posustao baš ispred cilja...

Verovao je, očigledno, Le Bris da ga u Leiriji, na oko 150 kilometara severno od Lisabona, čeka lak plen. Da će i sa drugim timom moći da završi posao. Međutim, tim sa samo četvoricom istih igrača u startnoj postavi u odnosu na utakmicu odigranu za vikend, odigrao je verovatno najgore poluvreme od starta sezone. A kao kazna za takvo izdanje došao je gol Torensea u smiraj prvog dela. I to kakav... Verovatno najatraktivniji u nepuna dva kola.