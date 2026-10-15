Drugoligaš bio na tri minuta do čuda: Sanderlend u nadoknadi sprečio bruku
Vreme čitanja: 6min | čet. 15.10.26. | 20:55
Maleni Torense do 93. minuta imao bod protiv Sanderlenda; Lion u najefikasnijoj utakmici odigranoj u terminu od 18.45 savladao Kristal Palas
Tri minuta - toliko je nedostajalo da maleni Torense režira najveće iznenađenje dosadašnjeg toka sezone. Ma, iznenađenje je mala reč. Na korak do čuda bio je portugalski drugoligaš, imao u nadoknadi meča bod u džepu protiv favorizovanog Sanderlenda, više od pola sata i sva tri, ali je na kraju ostao praznih šaka - 2:1 (0:1).
Jedan od kandidata za osvajanje Lige Evrope i šesti najskuplji tim takmičenja, vredan skoro pola milijarde evra, režirao je preokret u trećem minutu nadoknade, tek nakon što je Režis Le Bri na teren poslao tešku artiljeriju, ne bi li pokušao da izbegne bruku. I teškom mukom u tome uspeo.
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Za one kojima je promaklo i pitaju se otkud portugalski drugoligaš u Ligi Evrope, Torense je svoje mesto u evropskom takmičenju zaradio pobedom nad Sportingom u finalu nacionalnog Kupa. A da nije zalutao na međunarodnu scenu potvrdio je još na premijeri kada je kao gost savladao Lilestrem. Večeras je bio na dobrom putu da napravi još jedan podvig, znatno veći od prethodnog, ali je posustao baš ispred cilja...
Verovao je, očigledno, Le Bris da ga u Leiriji, na oko 150 kilometara severno od Lisabona, čeka lak plen. Da će i sa drugim timom moći da završi posao. Međutim, tim sa samo četvoricom istih igrača u startnoj postavi u odnosu na utakmicu odigranu za vikend, odigrao je verovatno najgore poluvreme od starta sezone. A kao kazna za takvo izdanje došao je gol Torensea u smiraj prvog dela. I to kakav... Verovatno najatraktivniji u nepuna dva kola.
Da sve bude još neverovatnije, postigao ga je štoper Volnei. Brazilac letos pristigao iz grčkog Panseraikosa povukao je loptu sa centra, otarasio se dvojice čuvara, a onda sa dvadesetak metara udaljenosti lansirao loptu u dalji ugao tako da je Robin Rufs mogao samo da je isprati pogledom.
Koliko je Sanderlend odigrao ispod svakog standarda govori i podatak da je na petnaestominutnu pauzu otišao bez upućenog udarca u okvir gola. Pa opet, Le Bri je odlučio da sa istih 11 nastavi utakmicu, sve dok na isteku sat vremena fudbala nije shvatio da je đavo odneo šalu. Uveo je u igru kvartet kojem veruje (Granit Džaka, Enco Le Fe, Nordi Mukijele, Reinildo Mandava) i vrlo brzo dobio željeni odgovor. Samo sedam minuta kasnije engleski tim je izjednačio rezultat golom kojem je značajan doprinos dao i jedan od rezervista. Mukijele je centrirao sa desnog boka, mada je Žil Aoka taj koji je reakcijom napravio razliku. Trznuo je defanzivni vezista glavom u maniru najbojih golgetera i poslao loptu uz samu stativu.
Uskoro opširnije...
LIGA EVROPE – 2. KOLO
Četvrtak
Celje - Omonija 0:3 (0:1)
/Montnor 17, Tanković 59, Kulibali 84/
AZ Alkmar - Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Kopmajners 49, Merdink 77pen - Forson 55/
RB Salcburg - Milan 0:4 (0:2)
/Sise 15, 32, 49, Ramos 72/
Lion - Kristal Palas 3:2 (2:0)
/Toliso 8, Nuama 45+2, Šulc 76 - Pino 50, Kamada 81/
Torense - Sanderlend 1:2 (1:0)
/Volnej 37 - Aoka 67, Sadiki 90+3/
Union Sen Žiloaz - Real Sosijedad 1:1 (0:0)
/Keita 88 - Turijentes 46/
Sparta Prag - Lilestrem 1:1 (0:0)
/Alkoser 56 - Lene Olsen 90+1/
Leh - Bajer Leverkuzen 0:4 (0:3)
/Šik 29pen, 41pen, Tilman 32, Maza 88/
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