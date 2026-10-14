Dušan Vlahović ponovo van terena

Od toga, ipak, neće biti ništa. Istanbulski Orlovi su objavili spisak putnika za Nemačku i na njemu nema Vlahovića. Ali, tu je zvanično klupsko obaveštenje.

„Naš fudbaler Dušan Vlahović nastavlja sa tretmanima sa našim medicinskim timom zbog virusnog gastroenteritisa i zbog toga nije u sastavu za meč sa Hofenhajmom“, objavio je Bešiktaš.

Vlahović se za vikend vratio na teren i postigao je šesti gol u Superligi Turske za Bešiktaš, po čemu je ušao u klupsku antologiju: postao je prvi fudbaler koji je na prve četiri utakmice na kojima je bio starter u crno-belom dresu postigao po pogodak.

Možda će crno-belima Vlahović biti potrebniji za vikend, kada ih čeka novi veliki derbi, protiv Trabzona u gostima.