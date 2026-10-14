Dušan Vlahović ponovo van terena
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Vreme čitanja: 1min | sre. 14.10.26. | 13:29
Zbog problema sa stomakom srpski napadač završio na infuziji
Zbog povrede Dušan Vlahović nije igrao četiri utakmice za reprezentaciju Srbije u Ligi nacija, onda se vratio na teren i dao gol za Bešiktaš u prvenstvu Turske, međutim, neće ga biti na terenu u četvrtak veče u utakmici Lige Evrope protiv Hofenhajma.
Turski mediji su jutros objavili informaciju da je Vlahović zbog stomačnih tegoba preskočio poslednji trening i da je završio na infuziji. Uz dodatak da će sigurno biti u avionu za Nemačku, gde će u četvrtak veče Bešiktaš u Ligi Evrope igrati protiv Hofenhajma.
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Od toga, ipak, neće biti ništa. Istanbulski Orlovi su objavili spisak putnika za Nemačku i na njemu nema Vlahovića. Ali, tu je zvanično klupsko obaveštenje.
„Naš fudbaler Dušan Vlahović nastavlja sa tretmanima sa našim medicinskim timom zbog virusnog gastroenteritisa i zbog toga nije u sastavu za meč sa Hofenhajmom“, objavio je Bešiktaš.
Vlahović se za vikend vratio na teren i postigao je šesti gol u Superligi Turske za Bešiktaš, po čemu je ušao u klupsku antologiju: postao je prvi fudbaler koji je na prve četiri utakmice na kojima je bio starter u crno-belom dresu postigao po pogodak.
Možda će crno-belima Vlahović biti potrebniji za vikend, kada ih čeka novi veliki derbi, protiv Trabzona u gostima.