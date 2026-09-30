Sad je stvarno puklo: Ronaldo se naljutio i otišao iz reprezentacije!
Vreme čitanja: 3min | sre. 30.09.26. | 19:14
Kapiten i najbolji strelac u istoriji napustio je kamp nacionalne selekcije
Umesto da je dostojanstveno završio sa reprezentacijom Portugala odmah posle Svetskog prvenstva kao što je i najavio, odlučio je Kristijano Ronaldo da se vrati u nacionalnim tim jer očigledno nije hteo još da stavi tačku na reprezentativnu karijeru. Vratio ga je Žorž Žezus na spisak za utakmice Lige nacija, prvu je odigrao protiv Velsa, da bi na sledećoj ostao na klupi i presedeo meč posle 6.678 dana. Očigledno je da mu je to ozbiljno udarilo na ego, pa je odbio da trenira, zbog čega je morao predsednik saveza da dođe i reši problem.
Hteo je i Žorž Žezus na konferenciji za medije da smiri strasti, da ne bude fokus samo na Ronaldu, ali odmah posle njegove izjave – Kristijano se pokupio i otišao! Tako prenose španska "Marka" i portugalska "A Bola". Više nije sa reprezentacijom Portugala, a ovo verovatno znači i da se više neće vraćati.
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Selektor Portugala je rekao na konferenciji za medije da će dopustiti samo dva pitanja o kapitenu jer je fokus na utakmici, što je očigledno naljutilo toliko Ronalda, da je došlo do tačke pucanja. Međutim, na kraju je bilo šest pitanja od fudbaleru Al Nasra i sve se razvuklo oko njega, kao i tokom čitave karijere čuvenog igrača jer je on uvek u centru pažnje. Nije tačno jasno zašto je ovo toliko pogodilo iskusnog napadača jer ga je sadašnji selektor sa kojim je i ranije radio, branio na konferenciji za medije, uz opasku da je ipak on kao trener glavni.
Bilo kako bilo, Ronaldo je podigao sidro i posle izjave selektora o njegovom izostanku sa prethodne utakmice, odlučio da napusti reprezentaciju. Jeste bilo viđeno odmah da će biti problema, ali posle intervencije predsednika i nekih umirujućih reči, ako se tako može reći, selektora Žezusa, delovalo je da će ostati i nastaviti da igra za reprezentaciju. Ali, eto, tako nije bilo.
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Posle treninga na Parkenu - inače je Žezus rekao i da će Ronaldo trenirati jer nema nikakvih problema - došao je crni kombi Fudbalskog saveza Portugalije, odvezao je Kristijana i to je to od kapitena.
Ukratko, ovako je situaciju pre Ronaldovog odlaska objasnio Žezus.
"Juče nije odbio da trenira. Fransisko Konseisao nije trenirao zbog povrede, kao ni Feliks, jer smo pokušavali da smanjimo umor, dok je Kristijano Ronaldo radio u teretani. Danas će trenirati. Ovo mu je četvrti dan, tako da će trenirati. Ako mi budeš potreban 30 minuta, igraćeš. Ako ne budeš, nećeš. Nijedan igrač neće promeniti moje mišljenje. Ni on, ni bilo ko drugi u fudbalu. Ni predsednik. Nikada, apsolutno niko".
Izgleda da mu je to bilo dovoljno da se pokupi i ode, pošto nije preboleo što nije ušao u igru protiv Norveške. Kapiten Portugala ostao je na klupi tokom cele utakmice, osim u pojedinim trenucima drugog poluvremena, kada se zagrevao, ali nije dobio priliku da zaigra. Posle pobede, Ronaldo je odmah otišao u svlačionicu, a narednog dana nije se pridružio ostalim rezervnim igračima na treningu. Žorž Žezus je to nekoliko sati ranije opravdao kao nešto što je kod Portugalca "uobičajeno".
Ako je ovo kraj reprezentativne karijere i definitivno, nije je baš slavno završio. Makar sa ljudske strane i činjenice da je kapiten.