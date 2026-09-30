Sad je stvarno puklo: Ronaldo se naljutio i otišao iz reprezentacije!

Umesto da je dostojanstveno završio sa reprezentacijom Portugala odmah posle Svetskog prvenstva kao što je i najavio, odlučio je Kristijano Ronaldo da se vrati u nacionalnim tim jer očigledno nije hteo još da stavi tačku na reprezentativnu karijeru. Vratio ga je Žorž Žezus na spisak za utakmice Lige nacija, prvu je odigrao protiv Velsa, da bi na sledećoj ostao na klupi i presedeo meč posle 6.678 dana. Očigledno je da mu je to ozbiljno udarilo na ego, pa je odbio da trenira, zbog čega je morao predsednik saveza da dođe i reši problem.

Hteo je i Žorž Žezus na konferenciji za medije da smiri strasti, da ne bude fokus samo na Ronaldu, ali odmah posle njegove izjave – Kristijano se pokupio i otišao! Tako prenose španska "Marka" i portugalska "A Bola". Više nije sa reprezentacijom Portugala, a ovo verovatno znači i da se više neće vraćati.