Tadić pred Nemačku: Sve je pod kontrolom, kao reprezentativac imaš kodeks ponašanja

Sad je situacija takva da ne može da se računa na Sergeja Milinkovića Savića, pa će samim tim uloga Tadića morati da bude još izraženija, pogotovo u kreiranju ambijenta u svlačionici, jer već sad mnogi misle da Orlovi protiv Nemačke nemaju šta da traže.

"Sve je pod kontrolom. Dobro se držimo, nisam bio tu od kad je selektor Veljko tu, ali mogu da kažem da je sada fenomenalno, između saradnika, nas, svi su slušali. Dobra hemija i to treba da nastavimo, kao reprezentativac imaš kodekse ponašanja, zna se šta sme i šta ne sme, dobra je i pozitivna energija, da nastavimo dalje, da se normalno ponašamo i uživamo u tome", rekao je Tadić na konferenciji.

Iako u poznim godinama, čim je na terenu bivši kapiten Ajaksa, igra Srbije deluje drugačije. Lopta ide brže, opasniji smo po rivala.

"Zavisi od ekipe kako igra. Nije to nisam ja tu, pa nema prilika. Svako ima određeni kvalitet da se ispuni na određeni način. Selektor želi da napadamo protivnika, da imamo timske napade, analize. Nadam se da će to biti još bolje i bolje. Svako ima svoj opis posla. Moje je da kreiram i sa zajedničkim radom da dođemo u dobre situacije. Najbitnije je da radimo kolektivno i timski".

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Protiv Holandije, važnu ulogu imao je Luka Jović. Ne samo što je da gol za izjednačenje, nego je imao još nekoliko dobrih prilika i ostavio utisak da Veljko Paunović ne bi trebalo da ima dilemu oko startnog špica za meč na Alijanc Areni. Zna to i Tadić.

"Jako dobar igrač i momak. Presudnu ulogu je tu imao Veljko, dao mu je poverenje. Ako se sećate konferencije pre toga, rekao mu je nema veze za promašaj, idemo dalje. Kada tako daš samopouzdanje igraču, to je lepo i zna se da će da je iskoristi sledeći put. Pogotovo za napadača je bitno da mu neko da poverenje i samopouzdanje i jako mi je drago zbog toga", smatra kapiten Srbije.