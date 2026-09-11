Tanasković: Hemija je odlična, već se deremo u svlačionici

Povratnik u redove Partizana, Nikola Tanasković, podelio je utiske posle ubedljive pobede nad Fuenlabradom pred beogradskom publikom, progovorio o hemiji unutar potpuno novog tima, ali i o tome kako se nosi sa očekivanjima javnosti pred start u Evroligi.

Španski tim bio je prvi test pred navijačima za izabranike Đoana Penjaroje, a visoki krilni košarkaš naglašava da je meč poslužio kao idealna prilika za uigravanje i sprovođenje taktičkih zamisli u delo.

„Pa, iskreno, trebala nam je utakmica da malo uigramo te neke stvari koje vežbamo na treningu svakodnevno i da odmerimo snage. Doduše, jeste ekipa, da kažem pod znakovima navoda ’slabija’, ali mi smo svakako gledali sebe u ovom meču — da se jednostavno spremimo i za nedelju i za sve ono što nam dolazi“, istakao je Tanasković.