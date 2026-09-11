Tanasković: Hemija je odlična, već se deremo u svlačionici
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 22:28
Nikola Tanaksović bio je raspoložen posle pobede nad Fuenlabradom
Povratnik u redove Partizana, Nikola Tanasković, podelio je utiske posle ubedljive pobede nad Fuenlabradom pred beogradskom publikom, progovorio o hemiji unutar potpuno novog tima, ali i o tome kako se nosi sa očekivanjima javnosti pred start u Evroligi.
Španski tim bio je prvi test pred navijačima za izabranike Đoana Penjaroje, a visoki krilni košarkaš naglašava da je meč poslužio kao idealna prilika za uigravanje i sprovođenje taktičkih zamisli u delo.
„Pa, iskreno, trebala nam je utakmica da malo uigramo te neke stvari koje vežbamo na treningu svakodnevno i da odmerimo snage. Doduše, jeste ekipa, da kažem pod znakovima navoda ’slabija’, ali mi smo svakako gledali sebe u ovom meču — da se jednostavno spremimo i za nedelju i za sve ono što nam dolazi“, istakao je Tanasković.
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Iako je tim u potpunosti izmenjen i odigrao tek treći pripremni susret, na parketu je delovao izuzetno skladno, što Tanasković pripisuje odličnoj energiji iz svlačionice.
„Atmosfera i hemija su stvarno fenomenalne, možete da čujete, ekipa je već glasna i dere se u svlačionici ha ha ha. Potrebno je, naravno, malo vremena da sve to još više legne, ali nadam se i verujem da ćemo za sam početak sezone biti potpuno spremni.“
Na pitanje kako se lično oseća od povratka u crno-beli dres, Tanasković kratko i kroz osmeh poručuje...
„Iskreno — fenomenalno!“
Osvrnuo se i na saigrače koji su ovog leta prvi put obukli dres Partizana, posebno izdvojivši jednog novajliju čija ga je fizička dominacija impresionirala.
„Lamar Stivens je stvarno izuzetno snažan košarkaš, što bi rekao Žofri Lovernj. Ali generalno, svi momci imaju ogromne kvalitete i veliki talenat da igraju na ovom najvišem nivou.“
Dok košarkaški stručnjaci i mediji Partizan trenutno ne ubrajaju među glavne favorite za plasman u doigravanje Evrolige, Tanasković u takvim predikcijama vidi potencijalni adut i rasterećenje za svoj tim.
„Ne treba uopšte time da se opterećujemo. Naše je da se okrenemo sebi, svom radu i trudu, a rezultat će na kraju sigurno doći“, zaključio je Tanasković.