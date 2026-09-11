Poruka Dereka Vilisa navijačima: Prestanite da me napijate rakijom!

Na pitanje o sopstvenoj roli i izuzetno sigurnom izdanju na terenu, novajlija u crno-belom dresu naglašava da ne želi da izlazi iz okvira onoga u čemu je najbolji. „Trudim se da ne izlazim iz svoje uloge. Znam da mogu da raširim teren šutem za tri poena, a sa druge strane se trudim da odigram čvrsto u odbrani i pokupim svaki skok. Kada radim te stvari, šutiram, trčim u tranziciji, čuvam svog igrača da me ne probije i završavam akciju skokom, znam da radim svoj posao i pomažem timu da pobeđuje.“

Uprkos pobedi, Vilis ostaje čvrsto na zemlji i ističe da ekipu očekuje još posla kako bi dovela igru do željenog nivoa pred početak Evrolige. „Još uvek pravimo neke greške. Bilo je situacija gde nismo dobro sproveli akcije ili nismo iskomunicirali na pravi način u odbrani, što je protivniku omogućilo lake poene. Kada počne Evroliga, takve greške će nas skupo koštati. Ovo je odlična prilika da analiziramo gde smo grešili i to popravimo već za naredni meč“ , jasan je Vilis .

Iako je tim u procesu uigravanja, hemija među igračima je već primetna.

„Imamo mnogo dobrih momaka u timu koji zaista brinu i žele da pružaju sjajne partije. Još uvek se navikavamo jedni na druge, neki igrači su se tek vratili iz reprezentacija, a čekamo i da nam se pridruži Kevarijus Hejs. Kada svi budemo na okupu i uđemo u pravi ritam, bićemo spremni za početak sezone. Očekujem veoma uzbudljivu godinu i pozivam navijače da nas podrže, a mi ćemo dati sve od sebe na terenu.“

Vilis se odlično snašao u glavnom gradu Srbije i ne krije oduševljenje kulturom i znamenitostima, iako priznaje da ga je jedna srpska tradicija zatekla.

„Beograd je sjajan! Obišao sam neka mesta, bio sam u Hramu Svetog Save koji je prelep – nažalost, kripta je bila zatvorena pa nisam uspeo da siđem dole, ali biće prilike. Takođe sam bio i u Silosima gde smo snimali reklamu, koncept je zaista kul. Međutim, imam jednu molbu za navijače: Molim vas, ako me sretnete u gradu, bez rakije! (smeh). Ne volim da odbijam ljude, ali ne možete popiti rakiju svaki put kada sretnete navijača, inače se kući vraćate 'u prekidu'. Uhvatili su me nespremne prvi put, ali stvarno cenim gostoljubivost. Ta konekcija sa navijačima je fantastična i to je jednostavno deo života u Partizanu.“

Priče ostalih američkih košarkaša da je igranje za Partizan i život u Beogradu nalik iskustvu na američkom koledžu za Vilisa imaju potpuni smisao, pa čak i premašuju to iskustvo.

„Apsolutno razumem to poređenje, pre svega zbog atmosfere i činjenice da te ljudi prepoznaju gde god da se pojaviš. Igrao sam na koledžu Kentaki, gde je košarkaški kult bio ogroman i baza navijača ludost sama po sebi, ali ovo u Beogradu... Ovo je još jedan nivo iznad. Ništa ne može da se poredi sa ovim“, zaključio je Vilis.