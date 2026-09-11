Prevrtljiv hitac Kuljevića odlučio derbi dojučerašnjih superligaša

Međutim, ni jedan ni drugi doskorašnji superligaš nisu uspeli da prezentuju igru koja bi ih preporučila za povratak među elitu. Bojažljivo su pristupili meču, bez mnogo rizika i sa premalo fudbalera u ofanzivnom polju, kako ne bi stradali nakon eventualne tranzicije protivnika. Mnogo su grešili i Golubovi i gosti iz Kruševca, a Spartaku ništa nije donelo to što je kontrolisao posed i uputio više pokušaja ka golu Lazara Balevića. Naprotiv. Napredak je preko Nikole Srećkovića imao najbolje prilike u prvih 45 minuta, ali je 30-godišnji vezista, koji je u prethodnom kolu promašio jedanaesterac protiv Uba, nastavio u istom ritmu. Propisno se obrukao i kada je odličan pas saigrača poslao daleko pored stative.

Sa druge strane, Spartak je uglavnom pretio sa distance, što nije donosilo konkretan rezultat u prvom delu. Ipak, može se reći da su se dalekometni pokušaji domaćina isplatili, jer je jedan takav hitac Nikole Kuljevića „načeo“ Kruševljane. Nekadašnji vezista TSC-a imao je nekoliko sličnih pokušaja i u prvom poluvremenu, ali je ovog puta udarac zakačio Vuka Bogdanovića, promenio pravac i prevario svog čuvara mreže.

Očekivalo se da Saša Mićović urgira kod svojih izabranika da krenu nešto ofanzivnije napred, ali gosti iz Kruševca kao da nisu imali snage da krenu po izjednačenje. Potpuno je bio indisponiran i ove sezone odlični Filip Stuparević, mada ni centarfor i najbolji strelac lige iz protivničkog tabora, Hoze Mulato, nije bio na nivou ove večeri.

Ni izmene koje je strateg Kruševljana poslao na teren nisu uspele da naprave razliku u gostujućem taboru, te su bodovi ostali u Subotici. Kada se podvuče crta, konkretniji domaćini jesu više zaslužili pobedu u ovom duelu prošlosezonskih superligaša, ali ne može Savo Pavićević biti preterano zadovoljan igrom koju su njegovi izabranici pokazali ove večeri na Gradskom stadionu.

SPARTAK – NAPREDAK 1:0 (0:0)

/Kuveljić 53/

Stadion: Gradski (Subotica)

Sudija: Aleksandar Lukić

SPARTAK: Minić, Motika, Subotić, Kosanović, Pavlović, Kovačević, Kuveljić (od 90. Vasiljić), Trajković (od 69. Čović), Enco, Bastajić, Mulato (od 87. Petrović)

NAPREDAK: Balević, Andrejević, Novaković (od 82. Stamenković), Mitrović, Milošević (od 82. Daničić), Bukumira (od 80. Milić), V. Bogdanović, P. Bogdanović, Srećković, Luković (od 65. Gigić), Stuparević (od 65. Krstović).