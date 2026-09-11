Suspenzija Vlahoviću poslužila kao odmor: Trosarov prvenac privremeno pogurao Bešiktaš na vrh tabele
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 22:18
Erzurum nije imao odgovor na nalet domaćina, koji je uz dva poništena pogotka mogao i do znatno ubedljivije pobede - 3:0 (2:0)
Već neko vreme u crno-belom delu Istanbula vlada potpuna ludnica oko Dušana Vlahovića. Sve je počelo one večeri kada je prvenac u dresu Bešiktaša ukrasio het-trikom protiv Čoruma, a zatim je u derbiju sa Fenerbahčeom poneo ulogu junaka i potpuno kupio navijače. Ipak, incident sa Milanom Škrinjarom doneo mu je jednu utakmicu suspenzije, ali ni to nije predstavljalo problem za tim sa Bosfora. Vlahović je dobio prinudni predah, Bešiktaš nastavio pobednički niz, a u njegovom odsustvu dočekao i prvi gol još jednog velikog letnjeg pojačanja, Leandra Trosara.
Erzurum je ipak bio prelak plen za crno-bele, koji su kontrolisali dešavanja praktično od prvog do poslednjeg minuta. Već do poluvremena imali su dva gola prednosti, dok ih je u nastavku samo VAR sprečio da pobeda bude još ubedljivija od konačnih 3:0 (2:0).
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Bešiktaš je od starta utakmice stezao obruč, a prvi udarac zadao je Emirhan Topču, koji je posle kornera Orkuna Kokčua glavom načeo Erzurum. Nedugo zatim stigao je i trenutak koji se čekao od dolaska Trosara. Belgijanac je pogodio za 2:0 i upisao prvi gol u crno-belom dresu, pa je već na poluvremenu bilo jasno u kom smeru ide veče u Istanbulu.
U nastavku je rezultat čak i dobro izgledao za goste. Trosar je ponovo zatresao mrežu, pogodio je i Vaclav Černi, ali je VAR oba puta stao na put novom slavlju domaćih. Do kraja je lopta ipak još jednom završila iza leđa golmana Erzuruma, pa su gosti, s obzirom na sve viđeno, sa konačnih 3:0 još i dobro prošli.
Koliko je Bešiktaš držao stvari pod kontrolom najbolje govori činjenica da Erzurum gotovo nije ni uspevao ozbiljnije da zapreti. Crno-beli su tako tek drugi put ove sezone u prvenstvu sačuvali mrežu, prvi put još od minimalne pobede nad Ejupom na startu sezone.
Treća pobeda u nizu privremeno je pogurala Bešiktaš na vrh tabele, makar do nedeljnog duela Galatasaraja sa Kodžaelijem. Još jedno sigurno izdanje, ali i taman dovoljno odmora za Vlahovića pred ovosezonsku premijeru grupne faze Lige Evrope, u kojoj crno-beli u četvrtak dočekuju Marsej.
TURSKA 1 – 5. KOLO
Petak
Bešiktaš - Erzurum 3:0 (2:0) MOZZART RELAX
/Topču 21, Trosard 27, Kirtaj 81ag/
Subota
16.00: (4,10) Ejup (3,50) Rize (1,90)
16.00: (2,10) Samsun (3,45) Čorum (3,50)
19.00: (3,80) Konja (3,50) Trabzon (1,98)
19.00: (2,20) Alanja (3,40) Geztepe (3,30)
Nedelja
16.00: (2,25) Genčlerbirligi (3,35) Kašimpaša (3,25)
19.00: (1,30) Galatasaraj (5,80) Kodžaeli (9,00)
19.00: (2,55) Amed (3,35) Bašakšehir (2,75)
Ponedeljak
19.00: (6,00) Gazijantep (4,00) Fenerbahče (1,57)
***kvote su podložne promenama