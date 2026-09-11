Suspenzija Vlahoviću poslužila kao odmor: Trosarov prvenac privremeno pogurao Bešiktaš na vrh tabele

Bešiktaš je od starta utakmice stezao obruč, a prvi udarac zadao je Emirhan Topču, koji je posle kornera Orkuna Kokčua glavom načeo Erzurum. Nedugo zatim stigao je i trenutak koji se čekao od dolaska Trosara. Belgijanac je pogodio za 2:0 i upisao prvi gol u crno-belom dresu, pa je već na poluvremenu bilo jasno u kom smeru ide veče u Istanbulu.

U nastavku je rezultat čak i dobro izgledao za goste. Trosar je ponovo zatresao mrežu, pogodio je i Vaclav Černi, ali je VAR oba puta stao na put novom slavlju domaćih. Do kraja je lopta ipak još jednom završila iza leđa golmana Erzuruma, pa su gosti, s obzirom na sve viđeno, sa konačnih 3:0 još i dobro prošli.

Koliko je Bešiktaš držao stvari pod kontrolom najbolje govori činjenica da Erzurum gotovo nije ni uspevao ozbiljnije da zapreti. Crno-beli su tako tek drugi put ove sezone u prvenstvu sačuvali mrežu, prvi put još od minimalne pobede nad Ejupom na startu sezone.

Treća pobeda u nizu privremeno je pogurala Bešiktaš na vrh tabele, makar do nedeljnog duela Galatasaraja sa Kodžaelijem. Još jedno sigurno izdanje, ali i taman dovoljno odmora za Vlahovića pred ovosezonsku premijeru grupne faze Lige Evrope, u kojoj crno-beli u četvrtak dočekuju Marsej.

TURSKA 1 – 5. KOLO

Petak

Bešiktaš - Erzurum 3:0 (2:0) MOZZART RELAX

/Topču 21, Trosard 27, Kirtaj 81ag/



Subota

16.00: (4,10) Ejup (3,50) Rize (1,90)

16.00: (2,10) Samsun (3,45) Čorum (3,50)

19.00: (3,80) Konja (3,50) Trabzon (1,98)

19.00: (2,20) Alanja (3,40) Geztepe (3,30)

Nedelja

16.00: (2,25) Genčlerbirligi (3,35) Kašimpaša (3,25)

19.00: (1,30) Galatasaraj (5,80) Kodžaeli (9,00)

19.00: (2,55) Amed (3,35) Bašakšehir (2,75)

Ponedeljak

19.00: (6,00) Gazijantep (4,00) Fenerbahče (1,57)

***kvote su podložne promenama