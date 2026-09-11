Žalgiris razbio Šlonsk za kraj priprema: Valančijunas ponovo najdominantniji

Valančijunas je vrlo brzo pokazao da nema nameru da utakmicu koristi samo za hvatanje ritma, aktivno je otvorio meč, učestvovao u prvih osam poena svoje ekipe, a susret završio sa 12 poena, sedam skokova i čak osam iznuđenih faulova, za indeks korisnosti 26. Sa linije penala bio je gotovo nepogrešiv (8/9).

To je posebno značajno posle problema sa desnom nogom koji ga je nekoliko dana ranije naterao da napusti prijateljsku utakmicu protiv Sabaha već u prvoj četvrtini. Valančijunas se potom vratio protiv Pariza i zabeležio dabl-dabl, a partija protiv Šlonska bila je još jedna potvrda da manja povreda ne predstavlja nikakvu prepreku pred početak sezone.

24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)

Poljski tim uspevao je da ostane uz Žalgiris samo tokom prve četvrtine. Valančijunas je dobro počeo, Karsen Edvards doneo prvo vođstvo Litvancima, a Ažuolas Tubelis održavao malu prednost, pa je posle deset minuta bilo 19:16.

Prve ozbiljnije pukotine u igri Šlonska pojavile su se tokom druge deonice. Nekoliko izgubljenih lopti poljskog tima Žalgiris je pretvorio u lake poene iz tranzicije, Tubelis je podigao prednost na 32:25, a ubrzo je razlika prvi put postala dvocifrena. Na veliki odmor otišlo se sa 40:32.

Prava razlika, međutim, napravljena je posle pauze. Žalgiris je treću četvrtinu otvorio mnogo agresivnije, vrlo brzo otišao na 46:32, a napad Šlonska potpuno je stao. Prednost je rasla iz poseda u posed, prvo 52:34, pa 59:38, dok je posle 30 minuta na semaforu stajalo 64:41. Litvanski tim dobio je taj period sa 24:9 i praktično rešio pitanje pobednika.

Ni poslednja četvrtina nije donela reakciju poljskog sastava. Žalgiris je nastavio da kontroliše skok i reket, razlika je otišla preko 25 poena, a Masijulisova ekipa mirno je završila pripremni ciklus pobedom od 31 poena.

Posebno ubedljiv bio je odnos u ofanzivnom skoku. Žalgiris je uhvatio čak 20 lopti pod protivničkim košem, naspram samo osam Šlonska, a uz to je izgubio svega osam lopti. Litvanci nisu imali dobro šutersko veče spolja, jer su pogodili samo sedam od 35 trojki, ali su zato za dva poena šutirali odličnih 20/31.

Najefikasniji je bio Dastin Sliva sa 17 poena, dok su Valančijunas i Edgaras Ulanovas dodali po 12. Ulanovas je pogodio pet od šest pokušaja za dva, dok su Tubelis, Marijus Grigonis i Deividas Sirvidis ubacili po osam poena. Kod Šlonska se izdvojio Devin Robinson sa 15 poena i šest skokova, dok je Metju Rodžers završio sa 11.

Žalgiris je utakmicu odigrao bez Najdžela Vilijams Gosa, kojem je stručni štab dao odmor, kao i bez Mareka Blaževiča, koji je povredu zadobio na treningu pre duela sa Parizom. Zbog povrede na turnir nije ni doputovao Sejben Li. Uprkos tome, Masijulisova ekipa potpuno je kontrolisala poslednju pripremnu utakmicu i u zvanični deo sezone ulazi sa samo jednim porazom.

Prvi takmičarski meč Žalgiris očekuje 17. septembra na gostovanju Gargždaju, dok će evroligašku sezonu otvoriti sedam dana kasnije u Beogradu protiv Crvene zvezde.