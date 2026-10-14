Dvostruki život golmana Vikinga: Danju IT konsultant u kancelariji, uveče na golu u Ligi šampiona

Dok većina igrača u Ligi šampiona uživa u milionskim ugovorima, potpuno posvećena fudbalu, golman Vikinga Arild Estbe (35) radi dva posla. Iskusni čuvar mreže živi nesvakidašnju svakodnevicu – pored toga što u večernjim satima brani u elitnom takmičenju, zapošljen je i kao IT konsultant sa skraćenim radnim vremenom.

Estbe sedi za računarom u IT kompaniji Bouvet, čije se kancelarije nalaze odmah pored klupskog stadiona i sa čijih se prozora pruža direktan pogled na teren.

„Ja sam onaj tip koji dođe posle ručka i ode posle dva sata“, uz osmeh priča Estbe u zanimljivom razgovoru za norveški portal TV 2.

„Dani prosto lete. U jednom trenutku sam shvatio da mi je potrebno još nešto u životu osim samog fudbala.“