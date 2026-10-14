Dvostruki život golmana Vikinga: Danju IT konsultant u kancelariji, uveče na golu u Ligi šampiona
Vreme čitanja: 2min | sre. 14.10.26. | 12:51
Zamimljiva priča iz redova norvaškog šampiona, koji je sinoć odoleo Bajernu iz Minhena na svom terenu
Dok većina igrača u Ligi šampiona uživa u milionskim ugovorima, potpuno posvećena fudbalu, golman Vikinga Arild Estbe (35) radi dva posla. Iskusni čuvar mreže živi nesvakidašnju svakodnevicu – pored toga što u večernjim satima brani u elitnom takmičenju, zapošljen je i kao IT konsultant sa skraćenim radnim vremenom.
Estbe sedi za računarom u IT kompaniji Bouvet, čije se kancelarije nalaze odmah pored klupskog stadiona i sa čijih se prozora pruža direktan pogled na teren.
„Ja sam onaj tip koji dođe posle ručka i ode posle dva sata“, uz osmeh priča Estbe u zanimljivom razgovoru za norveški portal TV 2.
„Dani prosto lete. U jednom trenutku sam shvatio da mi je potrebno još nešto u životu osim samog fudbala.“
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Iskusni golman i otac dvoje male dece ističe da mu poslovno angažovanje van terena zapravo pomaže u samoj karijeri.
„Osećam da mi to pomaže i na terenu. Trošim manje energije u pripremi i razmišljanju o utakmicama. Na neki način, stadion je postao moje utočište.“
Put do statusa prvog čuvara mreže bio je sve samo ne lak. Estbe je za prvi tim Vikinga debitovao još pre 16 godina, ali je tokom cele karijere uglavnom nosio etiketu „večite rezerve“. U periodu od 2010. do 2025. godine prosečno je beležio manje od osam nastupa po sezoni, a usput je išao na pozajmice i nastupao za Sandnes Ulf, Start, Stremen, Sarpsborg i Rozenborg.
Pred početak ove sezone niko nije očekivao da će 35-godišnjak biti prva opcija na golu, pogotovo jer je klub doveo Slovaka Ljubomira Belka kao najskuplje plaćenog golmana u istoriji norveškog fudbala. Ipak, Estbe je posvećenošću izborio svoje mesto među stativama.
„Karijera mi je bila puna uspona i padova, ali morao sam da naučim kako da izdržim sve to. Ovo sada mi je najlepši period u životu. Najviše volim kada branim standardno i imam mir u svakodnevici, ali borba za mesto je sastavni deo fudbala“, poručio je norveški čuvar mreže i dodaje da su mu iskustvo i mentalna stabilnost doneli najbolju formu u karijeri.
Nakon debija u Ligi šampiona protiv Štutgarta, koji je opisao kao „ostvarenje dečačkog sna“, Estbe se sinoć bio na golu Vikinga u spektaklu protiv Bajerna. Ipak, sa druge strane nije bilo jednog od njegovih idola Manuela Nojera.