Džaba sad "varalice i lažovi": Džinovske banane ućutkale Enfild, Siti razneo desetkovani Liverpul

Nije ovo bio običan derbi Liverpula i Mančester Sitija. Niti je mogao da bude. Enfild je u nedelju uveče bio poprište mnogo veće priče od samog fudbala zbog svega što se dogodilo pre 12 dana, kada su Građani zvanično proglašeni krivim za višegodišnje kršenje finansijskih pravila engleskog fudbala. Podsetimo, Premijer liga je 29. septembra izdala saopštenje kojim je potvrdila da je Mančester Siti proglašen krivim po svih 114 tačaka optužnice, u postupku koji se protiv Građana vodio još od 2018. godine. Iako se na konačnu kaznu još čeka, presuda je već izazvala pravi zemljotres na Ostrvu i otvorila pitanje legitimiteta uspeha koje je klub sa Etihada ostvarivao prethodnih godina.

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Zbog toga je gostovanje na Enfildu imalo posebnu težinu. Bila je to prva utakmica Sitija od objavljivanja odluke, prvi izlazak pred protivničke navijače nakon što su višegodišnje optužbe dobile zvaničnu potvrdu. A ako je suditi po onome što se moglo videti na tribinama Liverpulovog stadiona, Građane na narednim gostovanjima očekuje sve samo ne prijateljski doček. Navijači Liverpula pobrinuli su se da gostima od prvog trenutka stave do znanja šta misle o finansijskim malverzacijama njihovog kluba.

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Na tribinama su se pojavili baloni sa brojem 114, kao podsetnik na broj tačaka po kojima je Siti proglašen krivim, dok su transparenti nosili poruke poput "Varalice" i "Generacije prevarenih navijača". Posebno je odjeknula poruka: "I posle svega, stvarno ste nas sve pokrali“, koja je predstavljala duhovitu, ali i prilično otrovnu aluziju na čuvenu pesmu "Wonderwall" britanskog benda Oejzis. Ironija je naravno bila posebna zbog toga što su Noel i Lijam Galager iz Oejzisa među najpoznatijim navijačima Mančester Sitija. Bilo je i transparenata poput: "I sve dok ne vratite snove koje ste kupili svojim lažima, bićete odbačeni, sami pod olujnim nebom" i "Sve vaše zvezde blede". Bio je to samo početak večeri u kojoj su se fudbal i sve ono što se prethodnih dana događalo izvan terena neprestano preplitali.

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Međutim, ni navijači Mančester Sitija nisu došli na Enfild nespremni. Dok su ih domaće pristalice dočekale transparentima i optužbama za varanje, gostujući navijači odlučili su da odgovore na potpuno drugačiji način - džinovskim bananama na naduvavanje! Iza naizgled komičnog prizora krila se poruka mnogo ozbiljnija od obične navijačke šale. Pristalice Građana organizovano su nabavljale banane kako bi oživele jednu od najprepoznatljivijih tradicija kluba, nastalu davne 1987. godine, u vremenu kada Mančester Siti nije bio sinonim za bogatstvo, trofeje i evropski fudbalski vrh, već klub koji je tavorio u drugom rangu engleskog fudbala.

Prema jednoj od najpoznatijih verzija priče, sve je počelo kada je navijač Frenk Njuton na utakmicu doneo ogromnu bananu na naduvavanje, navodno zbog opklade. U to vreme za Siti je nastupao napadač Imre Varadi, čije je prezime poslužilo kao inspiracija za šaljivi nadimak "Imre Banana". Ideja je brzo zaživela, pa su tribine uskoro bile preplavljene hiljadama banana, a potom i drugim neobičnim predmetima na naduvavanje.

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Skoro četiri decenije kasnije, banane su se vratile u trenutku kada se klub suočava sa jednom od najvećih kriza u svojoj istoriji. Njihova simbolika bila je jasna, Siti je postojao i pre arapskih milijardi, pre silnih trofeja i pre Pepa Gvardiole, a postojaće i posle svega što ga čeka. Bila je to svojevrsna poruka vernosti klubu, bez obzira na to kakva će kazna uslediti, koliko će trofeja eventualno biti osporeno ili u kom će se rangu takmičenja Građani jednog dana naći. Tako su na Enfildu, makar na tribinama, sudarene dve potpuno različite poruke. Liverpulovi navijači podsećali su na snove koje im je, kako smatraju, Siti ukrao, dok su gostujući navijači bananama podsećali da njihova ljubav prema klubu postoji mnogo duže od njegovog finansijskog uspona.

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A kada je reč o samom fudbalu, domaćin je u veliki derbi ušao ozbiljno oslabljen. Andoni Iraola nije mogao da računa na povređene Aleksandera Isaka, Kodija Gakpa i Dominika Soboslaja, dok je Igo Ekitike van stroja još od aprila. Posebno veliki problem predstavljao je izostanak dvojice centralnih napadača, zbog čega je baskijski stručnjak bio prinuđen da posegne za rešenjem koje bi u drugačijim okolnostima teško ko očekivao.

U samom špicu napada Liverpula našao se 21-godišnji Velšanin Luis Kumas, momak koji je prethodnu sezonu proveo na pozajmicama u Birmingemu i Halu, a koji je do ovog susreta u čitavoj karijeri sakupio tek 22 minuta premijerligaškog fudbala, bez postignutog pogotka. Koliko je Iraolina odluka bila neobična govori i podatak da je Kumas postao prvi fudbaler Liverpula još od Risa Vilijamsa protiv Totenhema u decembru 2020. godine koji je prvi put u karijeri započeo utakmicu Premijer lige baš protiv ekipe koja je taj dan dočekala na čelu tabele.

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Ipak, uprkos svim kadrovskim problemima, Liverpul je od početka pokušavao da nametne svoj ritam. Domaći fudbaleri imali su više loptu u nogama, nastojali da pritiskom nateraju rivala na grešku i pokažu da ih izostanci važnih igrača neće sprečiti da se ravnopravno nose sa Građanima. Ali, umesto velikih prilika i golova, prvo poluvreme obeležili su nervoza, prekidi i česti verbalni sukobi. Već u uvodnih desetak minuta bilo je nekoliko gurkanja i rasprava među igračima, a utisak je bio da se napeta atmosfera sa tribina vrlo brzo preselila i na travnjak. Nijedna ekipa nije želela da ustukne, pa se umesto tečnog fudbala gledala prvenstveno čvrsta, na momente i prilično gruba borba.

Prvo ozbiljnije uzbuđenje stiglo je u 15. minutu, kada je Antoan Semenjo uspeo da pronađe prostor na levoj strani i pošalje opasnu loptu između Alisona i štopera Liverpula. Međutim, nijedan igrač Mančester Sitija nije uspeo da utrči na pravo mesto, pa je izgledna situacija prošla bez završnog udarca. Kako je poluvreme odmicalo, Liverpul je preuzimao inicijativu, ali bez konkretnog učinka. Odbrana gostiju uspešno je odolevala pokušajima Redsa, koji su teško pronalazili put do protivničkog gola.

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Najbliži pogotku domaći su bili u 31. minutu, kada su Viktor Munjoz i Florijan Virc lepo kombinovali, a potom je Munjoz pokušao da završi akciju udarcem iz izgledne pozicije. Ipak, Niko O'Rajli uspeo je pravovremeno da interveniše i izblokira pokušaj, pa se zatresao samo spoljni deo mreže Sitijevog gola. Da je derbi mnogo više ličio na fizički obračun nego na fudbalski spektakl, najbolje pokazuje podatak da je tokom prvih 45 minuta dosuđeno čak 18 prekršaja, deset Liverpulovih i osam Sitijevih. Bio je to najveći broj faulova u prvom poluvremenu jedne premijerligaške utakmice na Enfildu još od duela Liverpula i Arsenala u novembru 2021. godine, kada ih je takođe bilo 18.

Na odmor se otišlo bez golova, uz utisak da je ono što se dešavalo na tribinama bilo daleko zanimljivije od onoga što su fudbaleri prikazali na terenu. Velika očekivanja od sudara dva engleska velikana nisu bila opravdana. Liverpul je bio nešto konkretniji, Mančester Siti disciplinovaniji u odbrani, ali pravih prilika praktično nije ni bilo.

A onda je počelo drugo poluvreme i kao da su na teren izašle dve potpuno drugačije ekipe. Samo tri minuta nakon povratka iz svlačionica Liverpul je propustio veliku priliku da povede. Mladi Kumas je snažno šutirao, ali je Đanluiđi Donaruma sjajno intervenisao. Lopta je potom stigla do Rajana Gravenberha, čiji je pokušaj italijanski golman takođe uspeo da zaustavi, da bi Aleksis Makalister na kraju iste akcije šutirao sa distance tik pored stative. Bio je to pravi nalet domaćih i nagoveštaj da bi Enfild mogao da eksplodira.