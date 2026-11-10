Malo je do grešaka, malo više do plate od 3.500.000 evra - De Hea uskoro napušta Firencu

Poslednji u nizu kikseva viđen je u remiju protiv Juventusa (2:2), kada je De Hea lošom procenom kod krosa u 66. minutu kumovao pogotku Bremera . Iako je trener Paolo Vanoli stao u odbranu svog kapitena i poručio da Španac ne predstavlja problem za tim, statistika i pad forme govore drugačije. Nesigurnost pri istrčavanju na visoke lopte - slabost koja ga prati kroz čitavu karijeru - postala je još izraženija, a kiksevi su se nagomilavali na utakmicama protiv Sasuola, Koma, Đenove, Frozinonea i Rome.

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S obzirom na to da rezervne opcije, Oliver Kristensen i Luka Lecerini, ne ulivaju poverenje kao dugoročna rešenja, sportski direktor Fabio Paratići već je krenuo u potragu za novim brojem jedan.

Prvi adut kluba je mladi Tomazo Martinelli, dete Fjorentine koji trenutno skuplja iskustvo na pozajmici u Seriji B u dresu Avelina. Pored njega, skauti Viole gledaju i preko granice, a jedno od najzanimljivijih imena na listi želja je odlični čuvar mreže River Plejta, Santijago Beltran.

Sve ukazuje na to da su pred De Heom poslednji meseci u Toskani i da će narednih sedam meseci ujedno biti i njegov oproštajni ples u ljubičastom dresu.