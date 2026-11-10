Malo je do grešaka, malo više do plate od 3.500.000 evra - De Hea uskoro napušta Firencu
Vreme čitanja: 3min | uto. 10.11.26. | 15:57
Španac uskoro ulazi u završnu fazu boravka na Artemio Frankiju
Davida de Hea bi uskoro mogao da napusti Firencu. Rukovodstvo kluba sa stadiona Artemio Franki sve ozbiljnije razmatra da se na kraju sezone rastane sa iskusnim španskim čuvarom mreže, pa uveliko skenira tržište u potrazi za novim rešenjem.
Kako prenosi Korijere delo Sport, u Firenci vlada sve veća zabrinutost čelnika kluba jer su greške vremešnog čuvara mreže sve učestalije, aoči bode i visoka plata koja iznosi 3.500.000 evra neto na godišnjem nivou.
Izabrane vesti
Poslednji u nizu kikseva viđen je u remiju protiv Juventusa (2:2), kada je De Hea lošom procenom kod krosa u 66. minutu kumovao pogotku Bremera. Iako je trener Paolo Vanoli stao u odbranu svog kapitena i poručio da Španac ne predstavlja problem za tim, statistika i pad forme govore drugačije. Nesigurnost pri istrčavanju na visoke lopte - slabost koja ga prati kroz čitavu karijeru - postala je još izraženija, a kiksevi su se nagomilavali na utakmicama protiv Sasuola, Koma, Đenove, Frozinonea i Rome.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
S obzirom na to da rezervne opcije, Oliver Kristensen i Luka Lecerini, ne ulivaju poverenje kao dugoročna rešenja, sportski direktor Fabio Paratići već je krenuo u potragu za novim brojem jedan.
Prvi adut kluba je mladi Tomazo Martinelli, dete Fjorentine koji trenutno skuplja iskustvo na pozajmici u Seriji B u dresu Avelina. Pored njega, skauti Viole gledaju i preko granice, a jedno od najzanimljivijih imena na listi želja je odlični čuvar mreže River Plejta, Santijago Beltran.
Sve ukazuje na to da su pred De Heom poslednji meseci u Toskani i da će narednih sedam meseci ujedno biti i njegov oproštajni ples u ljubičastom dresu.